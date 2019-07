Empresários são homenageados pela Associação Comercial do Amazonas

Presidente da associação durante a entrega de prêmios | Foto: Ney Xavier

Na noite da última terça-feira (18), ocorreu na sede da Federação de Indústrias (FIEAM), localizada na rua Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, a comemoração pelos 148 anos da Associação Comercial do Amazonas (ACA) - a mais antiga entidade atuando no Estado ainda em funcionamento.



Criada por José Coelho de Miranda Leão, em 18 de junho de 1871, a associação busca defender os interesses dos trabalhadores do comercio, sendo reconhecida como órgão de utilidade pública no Amazonas.

Durante as homenagens, também ocorreu a cerimonia de posse de 1/3 da Diretoria Plena da Organização para o triênio 2019-2022.

Homenageados na noite da última terça-feira, pela Associação Comercial do Amazonas (ACA) | Foto: Ney Xavier

Os agraciados em 2019 com a Medalha Joaquim Gonçalves de Araújo foram: Allan Kardec Bandeira de Melo - diretor presidente do Grupo Tropical Multilojas; Nelson Azevedo dos Santos - presidente da Poliamazon Metalúrgica da Amazônia Ltda.; Raul Carlos Araújo de Andrade - presidente do Grupo Alemã e Urias Sérgio de Freitas - diretor da USFreitas Consultoria Financeira e Representação Ltda. e atual tesoureiro da Associação Comercial do Amazonas. O empresário Mounir Farid Merhi, presidente do Grupo Tropy - que não pôde comparecer - foi representando pelo irmão.

Durante o discurso, o presidente da ACA, Ataliba Filho, ressaltou o desempenho dos empresários homenageados que geram emprego e renda a milhares de pessoas. Sobre a Entidade, aproveitou para apresentar um balanço das atividades desenvolvidas no último ano, enfatizando a busca a sustentabilidade econômica da Associação.

Para o presidente, estar à frente da associação, em uma data tão especial, é recompensador. ''É uma honra estar à frente da associação neste momento, seguindo os ideais de nosso idealizador, além de poder homenagear pessoas que se destacaram no Estado'', disse Filho



Sobre o processo da escolha dos homenageados, Ataliba Filho explicou que existiu um rigoroso processo, que findou com os 5 homenageados na noite de terça (18). ''Foi formada uma comissão para analisar o empreendedorismo, a geração de emprego e renda e chegamos a essa lista, onde buscamos homenagear a quem tanto já doou pelo Amazonas. É muito gratificante poder homenagear esses empresário'', argumentou.

Acerca dos próximos passos da associação, Ataliba foi enfático. ''Pretendemos seguir com nosso foco e manter boas relações com parceiros, para que possamos seguir realizando o bom trabalho que vem sendo feito pela associação'', finalizou.

