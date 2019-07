Especialistas questionam a alta de 4,19% do PIB do AM

| Foto: Arquivo em tempo

Manaus - O aumento de 4,19% no Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas foi recebido com estranheza. O dado, divulgado na última terça-feira (18), foi elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti) com base, segundo a própria pasta, no levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa não é a primeira vez que dirigentes e especialistas economistas questionam os dados do IBGE no Amazonas.



De acordo com a Seplancti, o PIB estadual apresentou crescimento nominal de 4,19% e queda real (considerando a inflação do período) de 0,37% no primeiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado.

O setor de “imposto” foi, conforme a pasta, o único a apresentar queda nesse período, retração justificada pela queda de 0,40% na arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Estado.

Agropecuária, indústria e serviços

Já os demais setores (agropecuária, indústria e serviços) apresentaram alta, segundo a Seplancti. A indústria chegou a R$ 7,3 bilhões no primeiro trimestre de 2019 frente a R$ 7,041 bilhões a igual intervalo de 2018, registrando acréscimo de 3,68%. Já o setor de serviços cresceu 5,30% no comparativo desses períodos, e agropecuária 7,59%, saltando de R$ 1,66 bilhão para R$ 1,786 bilhão, de acordo com as informações repassadas pela secretaria que não especificam se o aumento é nominal ou real.

" “Se cresceu tudo [indústria, agropecuária e serviço] porque o tributo caiu? A única forma seria se as alíquotas tivessem diminuído. Que eu saiba não aconteceu, mas devem ter explicações técnicas para isso. Não podemos dizer, talvez tenha sido a forma de coleta”, comentou o economista. " Rodomarck Castelo Branco, Economista

Os dados também confrontam com os nacionais. “Caíram serviços, comercial, industrial, agropecuário, no Brasil, comparando o trimestre de 2018 com 2019 cresceu 0,5%, mas se comparar com o ultimo trimestre de 2018 caiu 0,2%”, disse o economista.



Comércio

Outros dados questionados recentemente foram os do comércio do Amazonas, divulgados pelo IBGE no último dia 12. “A estatística do IBGE, apesar de oficial, deixa muito a desejar pela própria instabilidade da economia nacional. Se você pedir esses números da Fecomércio, da Associação Comercial, da Fieam ou do próprio Conselho Regional de Economia duvido que haja, pelo menos, uma aproximação desses índices. Estamos vivendo uma conjuntura tão difícil que alguns negócios estão sofrendo redução para se efetivarem”, analisou o membro do Conselho Superior e secretário da Assembleia Geral da Associação do Comércio do Amazonas (ACA), Gaitano Antonaccio.

Dados questionáveis

No contexto geral da economia, o dirigente afirmou que “a estatística do IBGE pode ser inconsistente e não abrange todos os setores da economia”. “Olhando o panorama das lojas encerrando atividades, do número de imóveis desocupados, somado ao endividamento de cerca de 75 milhões de brasileiros, não acredito nessa estatística que me parece bondosa para a real situação da atual economia brasileira. Infelizmente é o que sinto”, disse.

Em maio, o dado instituto sobre o comércio no Amazonas também foi questionado pelo presidente da ACA, Ismael Bicharra. “O que a gente, na verdade, tem percebido não é isso. Existe uma motivação muito grande por parte dos empresários do comércio, mas todo esse conflito interno do governo, que já era esperado, mas não dessa forma, cria muita dúvida, os empresários têm reclamado em relação as vendas, a gente fica desconfiando de onde vem essas informações do IBGE, não é realidade do empresário”, afirmou.

