Empreendedores amazonenses investem em pimentas com sabores regionais

O empreendedor Ícaro Costa começou seu negócio em uma aula da escola | Foto: Ione Moreno

Manaus - Que a pimenta é muito apreciada na região amazônica isso muitos amazonenses já sabem. Agora, a novidade é que existem variações de molhos de pimentas que aproveitam as especiarias e ervas da Amazônia na sua produção. Com combinações sutis, como pimentas com ervas finas, a sabores de açaí, cupuaçu e até tucumã, empresários apostam em diferentes possibilidades para agradar todos os gostos.



Este é o caso do empresário e engenheiro florestal Walter Antunes, que apostou nos sabores regionais como açaí, cupuaçu, castanha-do-brasil e tucumã para produzir os molhos de pimenta de murupi. O negócio que iniciou há dois anos com a proposta de produção de 20 sabores regionais, hoje, vende cinco dos sabores disponíveis inicialmente no cardápio. Segundo o empresário, a ideia de unir sabores regionais com pimenta surgiu a partir da leitura de um livro.

"Eu tive a ideia de misturar os sabores da Amazônia com o molho de murupi quando eu li o livro 'Frutos Nativos da Amazônia', que mistura conhecimentos científicos sobre as espécies frutíferas da região. A partir daí eu comecei a testar os sabores com os frutos amazônicos", comentou o empresário.

Hoje, a indústria Agronvida fabrica cinco sabores regionais de molho de pimenta | Foto: Divulgação

O empresário conta que os molhos são fabricados pela indústria Agronvida Ltda., em Itacoatiara, no Amazonas. De acordo com Walter, os seu produtos já conquistaram espaço em grandes restaurantes de Manaus, como a Cachaçaria do Dedé, Bombons Finos da Amazônia e em lojas do aeroporto da cidade. O engenheiro florestal pretende ainda exportar o molho de pimenta para as outras regiões do Brasil.

Walter Antunes iniciou a fabricação dos molhos regionais há dois anos e pretende levar a novidade para outros estados do Brasil | Foto: Arquivo Pessoal

Walter destaca que o maior diferencial dos seus molhos está no sabor, no aroma e nas ervas amazônicas. "O meu produto é 100% regional e não tem conservantes. Todo o processo é natural. Eu quero que os molhos sejam uma forma de levar nossa diversidade culinária para o Brasil. Aqui em Manaus o sabor que mais sai é de pimenta de tucumã, mas com a criação do molho de castanha, acredito que ele vai logo cair no gosto dos amazonenses. Ao longo dos anos, a gente descobriu que o molho de cupuaçu e tucumã caem bem com alimentos salgado e o de açaí e castanha com peixe e carne", afirma Walter.

De um experimento a profissão

Empreendedores amazonenses misturam especiarias da Amazônia com a pimenta de murupi | Foto: Ione Moreno

Algumas pessoas começam a produzir os molhos caseiros de maneira despretensiosa e acabam achando uma paixão e uma profissão. Este é o caso do empresário Ícaro Costa, 23 anos, do “Ícaro Pimentas Regionais”, que iniciou seu negócio ainda durante o ensino médio.



“Em 2013, quando eu estava no ensino médio a professora pediu que fizéssemos uma atividade valendo ponto. Então, quando eu saí da escola com um vidro de pimenta, um senhor me abordou na rua e perguntou se eu estava vendendo. Eu logo disse que sim e desde então eu comecei o negócio e nunca mais parei”, afirma o vendedor.

Com 25 sabores de pimentas, entre muruci, pimenta de murupi com tucupi, pimenta triturada com ervas finas e pimenta com óleo de coco, Ícaro conta que as variações de sabores surgem de acordo com o gosto do cliente. Segundo o empreendedor, foi com erros e acertos para fazer as melhores combinações que ele chegou a singularidade do seu produto, feito 100% de maneira artesanal.

Ícaro vende seus molhos de pimentas artesanais pelas ruas de Manaus | Foto: Ione Moreno

“Além de vendedor de pimenta, eu também sou palhaço, então, quando eu saio de casa, já levo as pimentas comigo e começo a vender no evento, na rua ou onde o cliente estiver. É tudo feito em um processo artesanal e pretendo fazer cursos para me especializar”, comentou o empreendedor. Para quem quiser experimentar um dos deliciosos molhos de pimenta, pode entrar em contato com o Ícaro através do Instagram @icaropimentasregionais

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

De tambaqui ao x-caboquinho: conheça os pratos típicos do Amazonas

Agricultor de 22 anos destaca-se na produção de hortaliças no Amazonas