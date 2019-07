Instalação de free shops deve movimentar a economia em Tabatinga

Manaus - Viabilizar a instalação de free shops para movimentar a economia de Tabatinga (a 1.107 quilômetros de Manaus). Esse é o objetivo da articulação de dirigentes do comércio, deputados e Estado para aprimorar as condições já ofertadas e atrair comerciantes para a região. Além do município amazonense, o projeto beneficia outras 31 cidades gêmeas, municípios brasileiros em fronteira com outros países.



A abertura do comércio incentivado nessas regiões já é garantida por leis federal (12.723/2012), estadual (4.783/2019) e municipal (698/2014). Agora, há uma investida para que o Estado e a Prefeitura de Tabatinga reforcem a cesta de benefícios. “Os atrativos são hoje as leis, mas ele [o empresário] precisa avaliar questão de logística, tem que ter algo como a Prefeitura doar o terreno, ou construir, por exemplo, porque sabe que vai gerar emprego”, comentou o deputado estadual Adjunto Afonso, autor do projeto.

Nesse movimento, o parlamentar participou, no último dia 18, de uma reunião na Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti) para solicitar engajamento do governo. “A reunião é para pedir que o governo encabece um movimento de ofertas para empresários que queiram se instalar, é para montar um plano para chamar as pessoas, mostrar as garantias ”.

O projeto visa inverter o fluxo econômico hoje direcionado para a cidade colombiana de Letícia. “É fundamental para você igualar as condições de vida entre o que acontece com Tabatinga e coirmã Letícia. As ofertas e os preços praticados em Letícia são muito mais atraentes e têm uma fartura maior de produtos que os praticados em Tabatinga”, comentou Ezra Azury Benzion Manoa, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM), uma das entidades que apoiam o projeto.

O representante do comércio amazonense comentou, ainda, que o objetivo é estimular o setor. “Se nós pudermos transformar a cidade de Letícia em uma área alfandegada, uma área de livre comércio é possível que os próprios turistas que venham até Leticia, oriundos de qualquer parte do mundo, possam vim fazer compras em Tabatinga, gerando assim economia para a cidade, o comércio, o que hoje em dia é impensado”.

Além de Tabatinga, outras 31 cidades brasileiras em oito estados são beneficiadas pelas leis de free shops, inclusive com construções já em andamento em Roraima, Rondônia e Rio Grande do Sul.

