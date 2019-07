Inscrições abertas para eleição dos novos conselheiros do Concultura

A eleição para cada cadeira de representação da sociedade civil será no dia 9 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - As inscrições para eleitores e candidatos às vagas de conselheiros do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) iniciaram nesta segunda-feira (24). As vagas para os membros da nova composição do Concultura serão compostas por representantes dos segmentos: teatro e circo, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual, cultura étnica e cultura popular, sendo uma vaga de titular e uma vaga de suplente em cada modalidade.

A seletiva e as exigências previstas constam na portaria n° 09/2019, publicada na edição 4.622, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 19.

Os interessados deverão realizar a inscrição até o dia 2 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede do Concultura, no térreo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na avenida André Araújo 2.767, Aleixo, zona Centro-Sul. Além dos documentos específicos exigidos pelo edital, os eleitores e candidatos deverão entregar preenchido o formulário de inscrição que estará disponível na sede do conselho e no site do Concultura, neste link.

Já a eleição para cada cadeira de representação da sociedade civil será no dia 9 de agosto, das 8h às 17h, na sede Manauscult. A votação será por voto eletrônico com a supervisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Seminário obrigatório

No dia 12 de julho, das 9h às 12h e das 14h às 17h, será realizado um Seminário de Introdução às Atividades do Conselho Municipal de Cultura, onde serão efetuados cursos e palestras acerca das matérias tratadas pelo Conselho de Cultura, além de procedimentos internos e demais assuntos. Os candidatos aptos a participar das eleições precisam comparecer obrigatoriamente ao seminário, e, caso contrário, sua ausência incorrerá em imediata eliminação do processo eleitoral.

*Com informações da assessoria

