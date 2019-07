Parintins 2019: mais de 12 mil pessoas devem passar pelo Eduardo Gomes

Manaus- Na semana em que começa a principal festa do Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins, o Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes (AM) deve movimentar 12.063 passageiros, entre embarques e desembarques.

O número é 2% maior do que os 11,8 mil viajantes registrados durante as festividades de 2018, entre (27) e (3). Além disso, entre quarta-feira (26) e a próxima terça (2) o terminal manauara deve receber 134 operações de pousos e decolagens, 4,2% a mais que as 114 aeronaves contabilizadas no mesmo período do ano passado.

Para dar todo o suporte à festa, a Infraero, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), preparou um receptivo especial aos passageiros que forem acompanhar a disputa dos bois: apresentações ao som de toadas dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso. A ação vai ocorrer entre os dias 26 e 1º no saguão de embarque, às 14h30 e às 17h30. O turista que embarcar no Aeroporto Internacional de Manaus com destino a Parintins também vai poder aprender as coreografias e tirar fotos com os dançarinos caracterizados.



De acordo com o superintendente do Eduardo Gomes, Odone Bizz, durante o receptivo os viajantes terão uma amostra do que o festival oferece. “Além do receptivo preparado especialmente para ocasião, nosso aeroporto está coordenando os demais processos que vão garantir a passagem de todos os turistas do mundo inteiro da maneira mais eficaz possível. Vamos reforçar as equipes por meio de remanejamento de empregados nos horários de maior movimento, tudo para manter o bom funcionamento de instalações como pontes de embarque e esteiras de restituição de bagagem, por exemplo”, destacou.

O Festival

Comparado ao Carnaval por sua grandiosidade, o Festival Folclórico de Parintins é um dos maiores eventos festivos do Brasil. A festa ocorre no último final de semana de junho, na Ilha de Tupinambarana, em Parintins. Folclore e alegria, bois e competição, azul e vermelho, são termos que podem definir a celebração, parte do calendário oficial de eventos da cidade desde 1965. Neste ano, o Festival de Parintins começa nesta sexta-feira (28) e vai até o domingo (30).

