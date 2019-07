Mais de 30 vagas de emprego são ofertadas nesta quarta (26) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta quarta-feira, (27), candidatos para 39 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Consultor Virtual de Vendas – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário.

1 Vaga - Auxiliar de Eletricista – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho.

4 Vagas - Vigilante de Segurança Pessoa Privada

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir os cursos de vigilante e de extensão em segurança pessoal privada (VIP) devidamente atualizados.

1 Vaga - Auxiliar Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência como auxiliar mecânico, alinhamento e balanceamento.

3 Vagas - Gerente de Loja

Escolaridade - ensino médio ou superior completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com abertura e fechamento de loja, acompanhamento de vendas e recebimento de mercadorias.

2 Vagas - Auxiliar de Serralheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com auxílio nos serviços de serralheria, preparação de materiais, local e peças.

5 Vagas - Balconista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir experiência no ramo de cama, mesa e banho.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga – Impressor Flexográfico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na função de produção de etiquetas diversas, rótulos, etc. Conhecimento com máquina GGS 160.

1 Vaga – Técnico em Informática

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - manutenção e administração de servidores Windows e Linux, conhecimento na ferramenta Office e Windows avançado, manutenção em infraestrutura (cabeamento estruturado, telefonia). Ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados quando necessário. Obrigatório ter conhecimento com o sistema Protheus.

2 Vagas – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - fazer limpeza nas áreas de recepção, banheiros, paredes, pisos, escadas. Executar o tratamento, seleção e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

2 Vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – cursando Farmácia, Biomedicina ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir experiência em vendas, possuir CNH categoria "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

4 Vagas – Enfermeiro – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino superior completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovado através de declaração;

Requisitos Obrigatórios - receber o plantão e acompanhar a programação das atividades, verificar os materiais de trabalho e a distribuição das tarefas para equipe técnica, checar os registros no mapa diário, tomando as devidas providências para solucionar as pendências, acolher, prestar orientações e esclarecimentos aos clientes e familiares. Obrigatório estar com o COREN ativo.

1 Vaga – Técnico em Informática (com ênfase em Eletrônica Analógica Digital)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovado através de declaração;

Requisitos Obrigatórios – manutenção em Impressora laser e matricial manutenção em redes de computadores, manutenção em nobreak, manutenção em placas analógicas e digital, conhecimento avançado em pacote Office, ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados quando necessário. Obrigatório ter conhecimento em eletrônica analógica e digital.

10 Vagas – Técnico de Enfermagem – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade – possuir curso técnico em enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - receber o plantão e prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, realizar procedimentos referentes a admissão, altas, transferências de óbito de clientes. Administrar medicações conforme prescrição médica, realizando diluição quando necessário. Obrigatório estar com o COREN ativo.

1 Vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com cotação de preços, cálculo de frete, follow-up com fornecedores.

*Com informações da assessoria

