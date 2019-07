Autazes ganha mais duas queijarias certificadas

Município de Autazes faz parte do programa Rota do Queijo e ganha novas queijarias certificadas | Foto: Divulgação

Manaus - O município de Autazes (a 108 km) recebeu nesta quinta-feira, 27, uma comitiva do Sistema Sepror para certificação de mais duas queijarias flutuantes, que começam a operar com o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), emitido pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

A ação é fruto de uma parceria da prefeitura de Autazes com o governo do estado, através do programa "Rota do Queijo".

Para o prefeito Andreson Cavalcante (sem partido), o setor primário do município sairá fortalecido. "Buscar parcerias que fortaleçam a economia de Autazes sempre foi um compromisso de nossa gestão. Tenho certeza de que estamos no caminho certo para fomentar o setor, gerando emprego e renda para os produtores locais, contribuindo para o crescimento do município", destacou o prefeito.

Queijaria São José e Queijaria Santa Maria



A queijarias São José, na Fazenda Acarape, e a queijaria Santa Maria, na Fazenda Santa Maria, foram as que receberam a certificação. A primeira tem capacidade para produzir mil litros de leite por dia, mas o processamento inicial será 400 litros/dia, o que irá gerar uma média de 40 a 50 quilos de queijo.

Já a segunda, terá uma produção de 600 litros de leite por dia, produzindo de 60 a 70 quilos de queijo para o mercado local e capital.

Programa Rota do Queijo

O programa "Rota do Queijo" foi desenvolvido pela Sepror para acompanhar o processo de regularização do empreendimento e orientar quanto às boas práticas de ordenha e fabricação, visando um produto de qualidade para o consumidor. "Estamos fazendo uma visita da Rota do Queijo, que é um compromisso assumido com a prefeitura de Autazes de ampliarmos as ações", ressaltou o titular da Sepror, Petrúcio Magalhães.



A comitiva visitou, ainda, a queijaria Autalac, primeira agroindústria de laticínio da região já certificada, que trabalha com volume aproximado de 4.500 litros de leite ao dia e contribui para o escoamento da produção de 55 produtores da agricultura familiar.

Outras queijarias certificadas em Autazes

Na semana passada, foram certificadas também em Autazes as queijarias Garrido, no Rio Mutuca; a Tradição D'Lourdes, na Novo Céu; e, a JN, no Lago do Piranha.

As vereadoras Diana Guedes (DEM), Daniela Sampaio (SD), e o vereador Marcley Araújo (PSDB), acompanharam o prefeito Andreson na ação, além do secretário municipal de produção, Denis Lima.

