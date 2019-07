Palestrante de Harvard comanda encontro sobre empreendedorismo no AM

MANAUS - O ex-vendedor de água do Rio de Janeiro, Rick Chesther, que já palestrou em Harvard, chega em Manaus, para comandar a palestra “Pega a Visão. A crise não está no país, está dentro de você”, que acontecerá no dia 10 de agosto, às 19h30, no Plaza Centro de Convenções.

Os ingressos estão à venda nos valores R$ 80 (cadeira), área VIP R$ 150 (com coquetel incluso), nas lojas Bibi Cell (Manauara, Mundi, Vieiralves e Darcy Vargas), Sest-Senat (avenida Autaz Mirim,próximo a Bola do Produtor), Top Açaí Frozen (Sumaúma Park Shopping) e no site guicheweb (https://www.guicheweb.com.br).

Rick Chesther ficou famoso nas redes sociais, ao explicar no canal do Youtube, Minuto Empreendedor, conseguiu emprestado R$ 10 de um amigo, para iniciar os negócios com venda de água nas praias do Rio de Janeiro, iniciativa garantia a ele um retorno de R$ 150 a R$ 200, por dia. Com o alcance expressivo do vídeo, ele conquistou admiradores e foi convidado por vários programas de TV, para falar sobre sua experiência. Hoje, ele possui postagens com mais de 30 mil visualizações.

“Os vídeos que eu faço servem tanto para ajudar a vender água na praia, quanto para administrar uma empresa. Não falo apenas para os empreendedores, falo para a população em geral: "levanta e anda, porque você pode tudo" incentivou.



No conteúdo que viralizou, ele diz: "Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte: arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Lá, você vende uma água a R$4 ou R$5. Vamos considerar que você venda tudo a R$4 e beba duas. São dez águas, R$40 reais. Você investiu R$10, são 300% de lucro", diz ele num trecho de um dos vídeos postados na internet.

Sobre as particularidades de vendas, seja no Rio de Janeiro ou em Manaus, ele reforça que é válido trabalhar conquistando o público ou descobrindo outras habilidades. “O produto passa a ser um mero detalhe quando o cidadão de descobre vendedor de fato”, afirma. No entendimento dele, aprimorar a habilidade com vendas, se aplica em qualquer parte do mundo, desde que o indivíduo seja dedicado e queira sair da zona de conforto.

Serviço:

O quê: Palestra “Pega Visão” com Rick Chesther

Quando: 10/08

Onde: Manaus no Plaza Centro de Convenções

Vendas: valores R$ 80 (cadeira), área VIP R$ 150 (com coquetel incluso), nas lojas Bibi Cell (Manauara, Mundi, Vieiralves e Darcy Vargas) e no site guicheweb.

Informações: 99154-5066

*Com informações da assessoria

