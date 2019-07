Mediação de corretor ainda é segredo para a casa própria

Manaus - Para muitos o sonho da casa própria sempre pareceu distante, no entanto, desde que a empresa City Imobiliária foi inaugurada em 2015 em Manaus, muita gente já conseguiu ser dono do próprio teto. Para se ter uma ideia, de lá para cá, aproximadamente 1,1 mil famílias adquiriram sua casa e o grande trunfo da City, além de manter profissionais altamente qualificados em seu quadro, é a busca pela parceria com o cliente.

De acordo com o proprietário da City Imobiliária, Alexandre Moreira Júnior, um de seus grande diferenciais é a mediação com corretores altamente qualificados. “Nosso diferencial não é apenas receber vendas, mas sim, buscar vendas. Atualmente temos mais de 100 profissionais que fazem a prospecção de nossos clientes, pois entendemos que a intermediação com corretores possui o fator humano que aplicativo nenhum no mundo tem, sempre com a sensibilidade de entender o outro para confirmar que homens realizam sonhos e não máquinas”, destaca.

Segundo Moreira, a empresa nasceu de um resultado de mais de 7 anos de trabalho desenvolvido no mercado imobiliário. Trabalho esse iniciado dentro de uma grande estrutura que era a Global Brasil Brokers em Manaus

A City Imobiliária já realizou milhares de sonhos em Manaus | Foto: Divulgação Assessoria Comunicse

“A City é fruto da Brasil Brokers e quando falamos de fruto, falamos de estilo de trabalho. Nosso estilo de trabalho busca a qualidade do nosso profissional por um atendimento de destaque. Temos como clientes desde pequenos construtores até multinacionais e a ideia é sempre proporcionar uma qualidade de prestação de serviço tanto para o cliente final, como para o cliente inicial que é o incorporador, construtor”, diz Moreira.

Ao longo de seus quatro anos de existência, a City se posicionou como uma marca de relevância no mercado imobiliário de Manaus. Para se ter uma ideia, a City é vista desta forma, principalmente pelas empresas incorporadoras, como uma referência. “Desde 2015 já vendemos mais de 1,1 mil unidades. É um volume expressivo de vendas. São mais de 1,1 mil famílias atendidas na capital de Manaus. Famílias que receberam seus imóveis, que realizaram seus sonhos. E a City faz parte desses sonhos dessas famílias. Prezamos por uma venda sadia, quando todos os nossos clientes ficam satisfeitos”, completa.

Outro grande ponto da empresa que merece destaque é o seu Valor Geral de Vendas (VGV) que ao longo desses quatro anos, já está na marca dos R$ 300 milhões. Atualmente a City Imobiliária está localizada na rua rio Jutaí, 1025, Vieiralves, Zona Centro-Sul e funciona de segunda a sábado, das 9h às 20h.

*Com informações da assessoria



