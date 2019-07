Moedas de R$ 1 das Olimpíadas Rio 2016 são vendidas por até R$ 7 mil

O Brasil sediou as Olimpíadas em 2016, e para comemorar a realização do evento no país, o Banco Central emitiu moedas de R$1 comemorativas. Desde então, elas estão se valorizando e sendo vendidas por altos valores na internet.

No total, 17 modelos da moeda de R$ 1 foram emitidas, e com quantidade limitada. Quase três anos após a realização das Olimpíadas , é cada vez mais raro encontrar uma dessas moedas por aí, por isso o valor pago por colecionadores vem aumentado. Ao todo 20 milhões de unidades foram produzidas.

Em sites como o 'Mercado Livre', a coleção completa, com as 17 moedas, pode ser encontrada por até R$7.000, mais de R$ 400 por unidade.

Mas se você deseja adquirir a coleção completa e não tem todo esse dinheiro, basta uma busca nos menores preços do site para encontrar moedas sendo vendidas por até R$ 6. Caso encontre todos os modelos, seu kit custará "apenas" R$ 102.

A primeira moeda da coleção foi lançada em 2012, e homenageou a entrega da bandeira olímpica ao Brasil. Essa inclusive é a mais rara de ser encontrada para compra, e por consequência a mais valiosa.

As outras 16 moedas das Olimpíadas foram lançadas em quatro séries a partir de 2014, começando com as de atletismo, natação, golfe e paratriatlo. Até o início dos Jogos Olímpicos foram emitidas as demais (basquete, vela, paracanoagem, rugby, futebol, vôlei, atletismo paralimpico, judô, boxe, natação paralímpica, mascote olímpico e mascote paralímpico).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Criança de 2 anos compra sofá de mais de R$ 1.600 pelo celular da mãe