Líder Coach: Existe? O que é? E como vive?

Manaus- Não está mesmo fácil para ninguém. Mas pode melhorar muito para lideranças, empresas e colaboradores, se os objetivos forem traçados e as metas forem propostas de uma forma estruturada e sustentável. “Isso requer liderança focada em resultados e muito engajamento”, ensina a especialista em liderança e gestão de pessoas, Francine Oliveira, que atua há anos como Master Coach.

Também professora da Fundação Getulio Vargas, Francine Oliveira encantou-se por Manaus e acolheu o convite de um dos empresários locais para compartilhar seus estudos e experiências no curso Líder Coach. O objetivo do empreendedor é potencializar recursos e otimizar resultados do seu negócio.

A boa notícia é que a oportunidade estará aberta também a outros interessados o curso será oferecido no Slaass Flat Hotel, que fica na Av. Boulevard Álvaro Maia, nos dias (8), (9), (10) e (11), de 19h às 23h, totalizando 16 horas-aula.

Francine Oliveira assegura que são muitos os benefícios para aqueles que se desafiam e passam pelo processo. Entre eles, “aprendem a se adaptar rapidamente às mudanças e a novos desafios; desenvolvem a criatividade para identificação de novas soluções, produtos ou mercados; e descobrem a habilidade para domar e usar o stress de maneira positiva”, enumera a especialista.

E não se trata de um processo milagroso. O Líder Coach é uma metodologia de apoio ao líder no processo de autodesenvolvimento focado em metas e resultados. O Instituto Brasileiro de Coaching, órgão que é referência em formação para exercício da atividade, apresenta estudos que confirmam percentuais de resultados reais para os usuários.

