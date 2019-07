Vídeo: diversos aposentados e pensionistas perdem prazo do Amazonprev

Manaus - Mais de 2 mil pessoas, aposentadas e pensionistas, nascidas em junho, são beneficiárias do Amazonprev. O mês é um dos que mais pessoas precisam se recadastrar, porém o número de ausentes foi alta.

Mais de 700 pessoas nascidas em junho deixaram de comparecer ao Amazonprev. Quem perdeu o prazo pode ter o benefício suspenso da folha de julho. Mas, ainda é possível recorrer.

O Amazonprev atende somente ex-servidores do estado do Amazonas. O recadastramento dos aposentados e pensionistas é uma exigência legal e deve ser realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, para a comprovação de vida.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Gabriela Moreno/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Manaus recebe prêmio de melhor previdência do país

Aposentados e pensionistas podem ter benefícios suspensos