Vídeo: produtos regionais aumentam o preço durante época junina no AM

Manaus - Nas diversas feiras da cidade, os produtos regionais produzidos nesta época do ano sofreram aumento. Nesses locais os vendedores reclamam do baixo movimento.

Mesmo trabalhando com produtos utilizados nas guloseimas, o vendedor Antônio Magalhães reclama da diminuição no número de clientes.

O tucumã foi o que mais sofreu aumento. O empresário José Maria utiliza cerca de 15 kg por dia. Antes pagava cerca de R$ 450 e hoje o valor subiu para R$ 525. Mesmo com o aumento do preço final a procura pelos clientes neste caso não diminuiu. Ele trabalha há 10 anos com café da manhã.

Outros produtos também sofreram um aumento, como a banana com tapioca, o cará roxo e a macaxeira. A unidade antes era vendida a R$ 3 e hoje está saído por R$ 5. Em um café no bairro Adrianópolis, os pedidos para as festas particulares subiram 30%. Banana frita, bolo de milho, bolo de macaxeira, mingau de canjica e mingau de mungunzá são os mais pedidos.

Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o aumento dos preços depende das condições de safra que nos últimos meses não foram tão favoráveis. A subida rápida dos rios da região também acabou comprometendo as plantações. Mesmo com o aumento no preço dos produtos, o sucesso das festas juninas na capital deve estar garantido.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

