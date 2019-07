Autazes volta a realizar Festa do Leite e Feira Agropecuária

Manaus - Com linhas de crédito, rodadas negócios, rodeios, corridas de cavalo, concurso leiteiro, cavalgadas, a prefeitura de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus) voltará a realizar neste ano dois importantes eventos para aquecer a economia da cidade, principalmente o setor primário.

Com a expectativa de participação de mais de 20 mil pessoas, no período de 21 a 27 de julho, serão realizadas a XXIII Festa do Leite e a XXII Feira Agropecuária, no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá.

Os eventos não aconteciam há três anos. O prefeito der Autazes Andreson Cavalcante, o vice Marcelo Tupinambá e a equipe organizadora trabalham na organização para que o evento atenda as expectativas dos produtores, agricultores do município, a população local e visitantes de outras cidades que vão prestigiar e festa e a feira.

"O retorno será em grande estilo, temos uma parceria consolidada com o Governo do Estado. Estamos fazendo a recuperação do parque, o agronegócio vai ser um destaque, pois queremos viabilizar oportunidade para quem trabalha nessa área. Além disso, teremos rodeio, atrações nacionais, locais, escolha da rainha do leite, e muito mais. Nossa expectativa é de receber mais de 20 mil pessoas para o evento", explica Andreson Cavalcante. O secretário de produção do município, Denis Lima, um dos coordenadores, explicou que as oportunidades também serão estendidas a outros segmentos econômicos.

Ainda de acordo com o prefeito serão trabalhados os setores primário, secundário e terciário. " Vamos dar oportunidade para todos os feirantes, para quem trabalha com seu churrasquinho, com bebidas, comidas, será um leque para fomentar a economia do município em todos os setores, gerando emprego e renda no município e receita para o Estado".

Novidades

Uma novidade na volta da Festa do Leite será a disponibilidade que os produtores e agricultores terão para negociar linhas de crédito diretamente com agentes financeiros, como por exemplo, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Serão realizados, ainda, cursos, minicursos, palestras e fóruns que contribuem para o aperfeiçoamento das atividades rurais.

O investimento será da ordem de R$ 1 milhão, advindos de recursos estaduais e da própria prefeitura de Autazes.

Atrações artísticas

Dentre as atrações locais estão, Wanderley Andrade, Guto Lima, Uendel Pinheiro, Jardel Santos, Marcos e Marinho, e a atração nacional João Neto e Frederico.

Parcerias

Para realizar o evento, a Prefeitura de Autazes conta com a parceria com o Sistema Sepror - Secretaria de Estado de Produção Rural, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) -, a Federação dos Agricultores do Estado do Amazonas (Faea), Câmara Municipais entre outras entidades.

