Palestra: Empresário conta ‘Os Segredos da Mente Milionária’ em Manaus

Empresário abordará quais as ferramentas para você ser rico, como levantar capital e muitas outras estratégias para alcançar a prosperidade financeira | Foto: Divulgação

Manaus – Enriquecer por meio da mudança de pensamento sobre o dinheiro. Este vai ser o tema central da palestra ministrada pelo empresário Leandro Marcondes, que trouxe para o Brasil o treinamento ‘Millionaire Mind Experience (MME)’.

A palestra, inspirada no livro ‘Os Segredos da Mente Milionária’, de T. Harv Eker acontecerá nos dias 13 e 14 de julho, às 08 e 18h, respectivamente, no Comfort Hotel Manaus, localizado na Av. Mundi, número 263, Distrito Industrial I.



Nascido no Rio de Janeiro, Marcondes, na época com 25 anos, resolveu se mudar para Londres para aprimorar o inglês e trabalhar. Foi lá que o empresário teve uma de suas maiores lições: investimentos que não deram certos e o fizeram afundar em uma dívida de R$ 300 mil. Apesar do cenário difícil, Leandro estava determinado a dar a volta por cima através dos métodos de independência financeira e desenvolvimento pessoal.

"Há três anos eu tive a ideia de trazer para o Brasil esses treinamentos inéditos aqui, mas que já existem no mundo inteiro com os melhores palestrantes internacionais. É uma forma nova de educação, de treinamento financeiro e que tem ajudado milhares de pessoas a transformar suas vidas: na área financeira, na área pessoal e em todas as áreas, basicamente", afirma o empresário.

Após ter adquirido conhecimento em mais de 30 treinamentos e cursos sobre prosperidades e gerenciamento financeiro, Leandro trouxe para o Brasil o treinamento que pretende proporcionar um mindset de educação financeira e revelar como o empresário saiu de uma enorme dívida para, em dez meses, se tornar independente financeiramente e milionário.

Experiência de Sucesso

Leandro Marcondes é presidente e fundador da Experiência de Sucesso, empresa que representa oficialmente no Brasil a Success Resources, líder mundial especializada em desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro.

Tendo iniciado as atividades em 2015, a Experiência de Sucesso já é referência entre as grandes empresas do ramo por trazer ao Brasil palestrantes internacionais de peso, como T. Harv Eker, autor do livro ‘Os segredos da mente milionária’, e Jordan Belfort, que inspirou o filme ‘O Lobo de Wall Street’. Marcondes já realizou mais de 36 cursos e treinamentos de desenvolvimento pessoal por todos os continentes do mundo.

Durante os dois dias de treinamento, os participantes terão uma experiência imersiva que ensinará as estratégias para prosperar financeiramente.

Dentre os assuntos que serão abordados estão: como ganhar o “jogo do dinheiro” e trabalhar quando quiser; quais são os hábitos das pessoas ricas e bem-sucedidas; como criar renda passiva – aquela que “trabalha por você” e como administrar seus pensamentos e sentimentos em relação ao dinheiro.

Quem estiver interessado em participar do treinamento pode adquirir os ingressos através do link https://www.sympla.com.br/mente-milionaria-manaus__555255. As vagas são limitadas.

