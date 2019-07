Parceria entre Toyota Empilhadeiras e Sercom vai ampliar mercado no AM

A Toyota Empilhadeiras e a Sercom Equipamentos celebraram, com um grande coquetel, na noite desta quinta-feira (4), uma parceria de sucesso firmada desde o primeiro dia do mês de junho em Manaus. O mercado do segmento de empilhadeiras ganhou um reforço enorme com a chegada da Toyota Empilhadeiras em Manaus.

Conforme Hiroshi Kuriyama, presidente da Toyota na América Latina, a empresa japonesa vê na Amazônia um bom lugar para investimento de capital.Além disso, a gigante japonesa pretende investir cada vez mais na região.

"Nossa equipe estudou bastante o mercado na região para oferecer junto com a Sercom equipamentos de qualidade, mantendo assim a confiança dos consumidores na Toyota, que atua constantemente para levar o melhor dos seus produtos para o mundo", explicou Kuriyama.

De acordo com Fabiano Passos, diretor presidente da Sercom Equipamentos, é um novo momento para a empresa que é amazonense e atua no mercado há 12 anos. As negociações se iniciaram neste ano.

"A Toyota nos procurou em janeiro deste ano para fechar essa parceria. Atendemos o mercado da região, com foco no Amazonas, onde temos a nossa matriz. A conversa com o pessoal deles deu tão certo que hoje estamos celebrando iam realização que já é sucesso de vendas", explicou Fabiano.

