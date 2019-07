Aplicativo abre cadastro para motoristas em Rio Preto da Eva

Empresa de aplicativo de transporte urbano está com cadastro aberto para motoristas 99Pop (modalidade de carros particulares da empresa) no município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetro de Manaus).

A iniciativa possibilitará a geração de renda para os condutores da cidade, além de oferecer uma opção de transporte com excelência e preço justo para um número cada vez maior de pessoas no Amazonas.

Para os motoristas, a 99 oferece tarifas especiais e o pagamento do valor da corrida em até 48 horas por meio do Cartão 99. Além disso, o aplicativo investe ainda em diversos recursos de segurança e treinamentos para motoristas.

Os motoristas de Rio Preto da Eva que quiserem se cadastrar precisam ter registrado na CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e possuir carro com quatro portas e data de fabricação a partir de 2010.

A empresa oferece cursos online de preparação, com orientações sobre como aumentar os ganhos, dicas de segurança e de como tratar os passageiros. Os interessados podem iniciar o cadastro no site da 99 (http://99app.com/) ou no aplicativo "99 para Motorista", disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para aparelhos iOS. A empresa conta, também, com um endereço online completo com dicas e orientações: https://99app.com/requisitosparaser99/

*Com informações da assessoria

