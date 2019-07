Vídeo: Acordo com União Europeia pode beneficiar Zona Franca de Manaus

Manaus - Um acordo da União Europeia poderá beneficiar a Zona Franca de Manaus trazendo benefícios diretos para o consumidor final brasileiro, que terá à disposição produtos europeus mais baratos com a tarifa zerada ao longo dos próximos anos. O Amazonas também poderá se beneficiar dessa nova relação comercial e autoridades públicas estão otimistas.

Economista, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) diz que o Amazonas pode lucrar com as possibilidades abertas pelo acordo.

Com muita cautela, mas confiante que o acordo beneficiará o Estado, o vice-presidente da Federação das Industrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, também considerou o acordo positivo.

Para ser validado, o acordo ainda deve passar pela aprovação no congresso e, após essa aprovação, o Senado deve dar a autorização para que o poder executivo possa ratificar o acordo. Esse trâmite será realizado em todos os países do bloco sul-americano: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

O acordo

O acordo de livre comércio foi assinado após 20 anos de negociações. Juntos, o Mercosul e a União Europeia têm um mercado de 750 milhões de consumidores, com 25% do PIB mundial. Uma das principais exigências da União Europeia é a preservação da Amazônia.

Aproximadamente 92% das exportações sul-americanas terão suas tarifas zeradas em setores como: suco de laranja, frutas, café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais, açúcar, etanol, arroz, ovos, mel e carnes.

A mesma redução de tarifas e impostos vai beneficiar a indústria europeia em setores como bebidas e eletroeletrônicos. Nesse último, é bom lembrar que os países do Mercosul compõem o principal mercado consumidor dos produtos da Zona Franca de Manaus.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/TV Em Tempo

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Gradiente anuncia retorno ao AM e deve gerar mais de 300 empregos

Parceria entre Toyota Empilhadeiras e Sercom vai ampliar mercado no AM