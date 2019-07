Programa 'Investe Turismo' é lançado nesta segunda-feira (8)

Manaus - Nesta segunda-feira (8), o governador do Amazonas, Wilson Lima em parceria com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, participam do lançamento do programa Investe Turismo. Como parte da programação, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e o Sebrae realizam o seminário “Investe Turismo, Parcerias para Transformar Destinos”, cujo encerramento será feito pelo governador e o ministro, no Palácio Rio Negro, Centro, zona sul de Manaus.

O programa, que é uma iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae e governos estaduais, é uma ferramenta de articulação e fomento que promove a convergência de ações e investimentos para acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e transformar destinos brasileiros. Três municípios amazonenses entraram na rota turística beneficiada com o projeto.

A ideia é apoiar as iniciativas regionais de fomento ao turismo sustentável e buscar uma reformulação dos pequenos negócios na preparação e atuação em destinos turísticos nos municípios atendidos pelo projeto como Manaus, Presidente Figueiredo e Novo Airão, para que se tornem competitivas diante do mercado nacional e internacional.



Conforme o Ministério do Turismo, as rotas turísticas selecionadas receberão ações organizadas em quatro linhas de trabalho que vão desde o fortalecimento da governança, por meio de uma agenda estratégica entre setor público e privado; melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com foco especial nas micro e pequenas empresas; marketing e apoio à comercialização, por meio de campanhas, produção de inteligência mercadológica e participação em eventos estratégicos; até a atração de investimentos e o apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de financiamento. Os projetos visam o aumento da qualidade da oferta turística nas rotas selecionadas em todas as regiões brasileiras.



Será valorizada ainda a cultura local na criação da cadeia de valor além de buscar novos modelos de negócios. A questão dos patrimônios natural e cultural é a premissa básica para o desafio de desenvolver a região, onde assenta-se o maior banco de biodiversidade do planeta.



Também participam do seminário, a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros; o secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Aluizer Malab; Rafael Luisi, da Embratur; e Ana Clévia Guerreiro, do Sebrae Nacional; além de representantes dos órgãos municipal, estadual e federal.



