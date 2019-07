Millennium Shopping realiza Feira de Produtos Regionais, nesta quarta

Manaus - O Millennium Shopping sedia nesta quarta-feira (10), das 11h às 20h, mais uma edição da Feira de Produtos Regionais, em parceria com a empresa Agro Mix. Entre os diferenciais da feira, que é realizada sempre às quartas-feiras, no estacionamento G2, é a variedade de hortaliças, frutas e verduras oferecidas por 50 produtores locais.

“É uma oportunidade para o consumidor adquirir produtos de qualidade, fresquinhos, vindos direto do agricultor e ainda com preço justo, já que eles não necessitam de atravessador para escoar a produção”, destaca o gerente geral do Millennium Shopping, Miguel Christoph.

Os produtos são oriundos de 16 municípios, entre eles, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, Manacapuru, Iranduba e de Manaus. Outro diferencial da feira do Millennium Shopping é a organização e padronização do espaço destinado aos feirantes. Os produtos estão separados por áreas, o que facilita para o consumidor, no momento da pesquisa de preço e escolha dos itens.

Para a vendedora Laysa Lima, a feira é uma ótima oportunidade, principalmente para quem tem pouco tempo no dia a dia para se deslocar até outros locais para fazer compras. “Eu trabalho próximo ao Millennium e gostei muito da iniciativa, porque sempre busco oferecer uma alimentação saudável à minha família. Na feira encontro frutas e verduras frescas e com preço acessível”, destacou.

*Com informações da assessoria

