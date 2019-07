Vídeo: ministro anuncia nova rota turística com três municípios do AM

Manaus - O ministro recebeu rapidamente a imprensa no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, na segunda-feira (8), e anunciou que três municípios do Amazonas farão parte de um roteiro nacional de turismo: Barcelos, Novo Airão e Presidente Figueiredo.

O ministro Marcelo Álvaro disse, ainda, que a pesca esportiva na região tem grande potencial de crescimento internacional.

Denúncia

No entanto, a assessoria do ministro interrompeu a entrevista quando ele foi questionado sobre uma matéria publicada em um portal de notícias nacional em que é apontado por patrocinar um esquema de quatro candidaturas de laranjas em Minas Gerais.

De acordo com a denúncia do portal de notícias, Álvaro teria utilizado a verba pública do PSL durante as eleições do ano passado. Após interrupção da entrevista, o ministro foi o palco do palácio, onde acontecia um seminário sobre turismo.

Ao término do evento, o ministro foi questionado novamente pela imprensa sobre a prisão de três assessores em razão das investigações sobre as candidaturas de laranjas, mas ele preferiu ser genérico em sua resposta.

Centro de Convenções

Em Manaus, o ministro, acompanhado do governador Wilson Lima, ainda visitou as obras de expansão do Centro de Convenções Vasco Vasques, que estão na segunda fase. Com um investimento de R$ 40 milhões, o local vai poder receber até 10 mil pessoas e coloca o estado na rota de eventos internacionais.

