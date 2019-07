Vídeo: Suframa lança edital em apoio ao turismo na Amazônia

Manaus - O Largo de São Sebastião é um dos lugares mais visitados pelos turistas. Além do Teatro Amazonas, milhares de pessoas passam quase que diariamente por outros pontos turísticos do estado ajudando no desenvolvimento econômico do Amazonas.

O potencial turístico do estado levou a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) a lançar um edital para a criação de um banco de projetos de apoio à estruturação da atividade turística.

Entidades públicas federais, estaduais ou municipais podem apresentar as propostas. Para o superintendente Alfredo Menezes, o turismo complementa o modelo Zona Franca como vetor importante para economia da região.

Os projetos selecionados devem receber recursos financeiros com investimento direto da Suframa ou por meio de emendas parlamentares para a promoção do desenvolvimento regional a partir de 2020.

O edital está disponível no site da autarquia em site.suframa.gov.br.

Veja a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

