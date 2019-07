Duas toneladas de tambaqui serão vendidas neste sábado em Manaus

Manaus - Duas toneladas de tambaqui manejado da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Mamirauá, na região do Médio-Solimões, serão vendidas em Manaus neste sábado (13). A comercialização será feita na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), rua Álvaro Braga, número 351, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul, das 7h às 16h, ou até acabar o estoque. Os preços vão variar de acordo com o tamanho do peixe, de R$ 9 a R$ 17 o quilo.



A ação, desenvolvida em parceria com a FAS, permite que a população de Manaus compre pescados manejados diretamente com os produtores, sem a participação de atravessadores ou distribuidores. A venda incentiva o manejo do peixe e gera renda às famílias pescadoras que vivem em comunidades ribeirinhas como as da RDS Mamirauá, uma Unidade de Conservação (UC) onde a FAS atua, em cooperação estratégica com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Atualmente, o manejo de peixes em Unidades de Conservação do Amazonas é uma das atividades mais importantes para o desenvolver sustentavelmente de comunidades ribeirinhas. Todo o lucro arrecadado é revertido aos pescadores, estimulando o comércio justo e o empoderamento comunitário.

Os tambaquis são de rios e lagos na RDS Mamirauá, na zona rural de Fonte Boa, município a 678 quilômetros de Manaus, na região do Médio-Solimões, com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), e também com apoio do Programa Bolsa Floresta (PBF), por meio do Fundo Amazônia/BNDES.

