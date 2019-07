Vendas do varejo amazonense tem crescimento tímido em maio

Apesar do baixo percentual, IBGE aponta que o Amazonas teve o sexto melhor resultado nacional | Foto: Ione Moreno

Manaus - O comércio amazonense registrou crescimento de 1,1% em maio, na comparação com abril. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 1,6%; mostrando que no mês das mães de 2019 as vendas foram melhores que em 2018. Já o comércio ampliado sofreu uma pequena queda de -0,2%, suficiente para mostrar que veículos, peças e material de construção não tiveram bom desempenho de vendas no mês. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio publicada hoje pelo IBGE.



O crescimento de maio frente a abril do mesmo ano, na série com ajuste sazonal, ocorreu após queda de 1,3% em abril. No acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 0,5% em relação ao mesmo período (janeiro a maio) do ano passado, significando uma recuperação em relação ao ano passado já que em março apresentou resultado negativo (-1,9%). No acumulado dos últimos doze meses, um crescimento de 1,2%.

O resultado de 1,1% do volume de vendas em comparação com abril, levou o setor varejista do Estado do Amazonas a alcançar a 6ª posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado foi maior do que a média nacional (-0,1%). As maiores altas ocorreram no Amapá (8,1%), em Santa Catarina (2,4%) e no Acre (1,7%). As maiores baixas ocorreram em Minas Gerais (-1,5%), Roraima (-1,4%) e Rio de Janeiro (1,4%).

O resultado de 0,5% no acumulado do ano, levou o setor varejista do estado do Amazonas a alcançar a 16ª posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado foi ligeiramente menor do que a média nacional (0,7%). As maiores altas ocorreram no Espírito Santo (7,6%), Amapá (7,0%) e em Santa Catarina (6,9%). As maiores baixas ocorreram no Piauí (-6,6%), Paraíba (-5,9%) e Alagoas (-2,7%).

Em maio de 2019, a receita nominal das vendas do varejo amazonense cresceu 1,3%, frente a abril do mesmo ano, na série com ajuste sazonal, após queda de 1,1% em abril. Na comparação com maio de 2018, a receita do comércio varejista no Amazonas subiu 4,6% em maio de 2019. No acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 2,3% de receita em relação ao mesmo período (janeiro a maio) do ano passado. E no acumulado dos últimos doze meses, um crescimento de 2,9%. A superioridade no desempenho da receita em relação ao volume de vendas, é justificada pelo fato de que no seu cálculo não é levada em conta a inflação.

O resultado de 1,3% na receita nominal das vendas em comparação com abril, levou o setor varejista do estado do Amazonas a alcançar, em maio, a 8ª posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado foi maior do que a média nacional (0,8%). As maiores altas ocorreram no Amapá (8,5%), em Santa Catarina (2,7%) e no Tocantins (2,3%). As maiores baixas ocorreram Roraima (-1,3%), Rio Grande do Sul (-0,9%) e Rondônia (-0,6%).

O resultado de 2,3% de receita nominal no acumulado do ano, levou o setor varejista do estado do Amazonas a alcançar a 22ª posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado foi menor do que a média nacional (5,0%). As maiores altas ocorreram no Espírito Santo (12,1%), em Santa Catarina (11,3%) e Amapá (10,5%) e. As maiores baixas ocorreram no Piauí (-2,6%) e Paraíba (-1,3%).

Volume de Vendas

O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, teve queda de 0,2% em maio de 2019 frente a abril de 2019. Por outro lado, em relação ao ano passado, o volume de vendas cresceu 2,2% frente a maio de 2018. O acumulado do ano registrou resultado positivo de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O acumulado nos últimos doze meses continua positivo (5,3%) em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita nominal de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, teve aumento de 0,6% em maio de 2019 frente a abril de 2019. O comércio varejista ampliado aumentou a receita nominal em 5,6% frente a abril de 2018. Assim, o varejo ampliado acumulou 5,3% no ano no volume de vendas. O indicador acumulado nos últimos doze meses continua positivo (7,2%).