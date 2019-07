R$260 mil serão destinados a financiamentos para empreendedores no AM

Manaus- O Governo do Estado do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregará nesta segunda-feira, (15), às 9h30, no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, cheques simbólicos para empreendedores selecionados pelo programa Crédito Solidário. No total, foram disponibilizados R$ 260.700,00 em recursos para os financiamentos.

Os novos proponentes, contemplados com financiamentos que variam de R$ 200 a R$ 2 mil, receberão um cheque simbólico no evento. Esta ação de crédito contempla 130 proponentes no programa Crédito Solidário, que é resultado da parceria entre o FPS e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Os empreendedores contemplados participaram da quarta ação de cadastro no Crédito Solidário. No momento do cadastro, apresentaram os documentos necessários e declararam a atividade para a qual será destinado o investimento. Após o cadastro, é realizada uma visita in loco dos assessores técnicos para comprovação das atividades declaradas, e posteriormente são encaminhadas para análise da Afeam para possível aprovação.

Crédito Solidário

O programa é voltado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, buscando levar uma alternativa de crédito para micro e pequenos empreendedores, oferecendo recursos que servirão como capital de giro para impulsionar o seu negócio e por meio dele, conquistar a renda fixa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Wilson Lima inaugura Posto de Atendimento da Afeam em Parintins