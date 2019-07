Suframa reforça articulação com setor primário de Roraima

Manaus- A Reunião realizada na manhã desta sexta-feira (12), na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), buscou discutir iniciativas e projetos de desenvolvimento para o Estado de Roraima, em especial nos setores do agronegócio e do setor primário. Além do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, participaram também da reunião o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (Faerr), Sílvio Silvestre, o presidente da Cooperativa dos Hortifrutigranjeiros de Boa Vista (Coophorta), Odacir Henz, e o titular da Superintendência Federal de Agricultura em Roraima (SFA-RR), Plácido Alves de Figueiredo Neto.



Na ocasião, Menezes lembrou a recente viagem realizada ao Estado de Roraima, no período de (1º) a (3) de julho, em que a Suframa, além de levar anúncios de novos investimentos, também realizou importantes articulações com órgãos governamentais, empresas e entidades de classe buscando justamente a efetivação de propostas de crescimento socioeconômico e sustentável baseadas nas potencialidades roraimenses.

Ele também ouviu as demandas dos representantes de Roraima e afirmou que a Suframa irá colaborar no que for possível para o avanço dos pleitos da classe produtiva daquele Estado. “Podem contar conosco, pois o desenvolvimento de Roraima e de todos os Estados da área de atuação da Suframa é do nosso completo interesse”, reforçou Menezes.

