Prefeitura oferta minicurso de paisagismo e jardinagem no Hiléia

Manaus - A Prefeitura de Manaus começa a oferecer minicursos com temas ligados à arborização e ao paisagismo nas localidades onde a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) possui projetos de implantação de parques da Juventude em áreas verdes.

A intenção é levar os ensinamentos às comunidades que possuem áreas verdes revitalizadas ou em processo de revitalização, e possam desenvolver suas habilidades praticando em suas residências e nos espaços externos protegidos pelos próprios moradores.

O primeiro conjunto a receber o minicurso será o Hileia 2, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, nos dias 16 e 17/7. As aulas acontecerão das 8h30 às 11h30.

As aulas prática e teórica acontecerão, respectivamente, na rua 5, casa 71, e num trecho da área verde do conjunto. As aulas serão ministradas pelo engenheiro florestal Sérgio Pacheco e a arquiteta e paisagista Rachel Nunes de Melo, do Departamento de Arborização e Sustentabilidade (Dears), da Semmas. O minicurso repassará informações sobre os cuidados com o solo, tratos culturais como poda, adubação e disposição de espécies de acordo com os espaços disponíveis, abertura de cova e plantio. Os interessados em participar podem se inscrever pelo telefone 3236-7330.

“No caso do Hileia, a intervenção paisagística ocorrerá na rotatória da avenida Comandante, próximo ao posto Ipiranga”, explica Rachel Melo. Segundo ela, a parte teórica incluirá noções de jardinagem e planejamento necessário para a implantação de paisagismo em áreas internas e externas.

