Fabrica chinesa

Manaus - O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, acompanhado do superintendente adjuntos de Projetos, Gustavo Igrejas, recebeu, na sexta-feira (12), na sala de reuniões da Autarquia, os dirigentes da empresa chinesa BYD, importante fabricante de baterias e veículos elétricos no mundo. A empresa prepara sua chegada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

A iniciativa para se instalar na capital amazonense iniciou em 2014, mas por uma questão da própria empresa, não pôde ser viabilizada. O diretor-presidente da empresa informou que a BYD já possui uma área em Manaus e está trabalhando na adequação para a instalação da fábrica e na apresentação do projeto ao Conselho de Administração da Suframa (CAS).



Estiveram na Suframa o presidente da BYD no Brasil, Tyler Lee, o diretor presidente da BYD na China, Johnny Jiang e assessoria técnica.

A empresa está presente em cinco continentes e mais de 50 países, sendo a maior fabricante de veículos elétricos no mundo e a segunda maior fornecedora mundial de componentes para celulares, tablets e laptops.

No Brasil, a empresa já possui uma fábrica em Campinas, onde são produzidos ônibus elétricos e módulos fotovoltaicos e informou que pretende expandir os negócios no Brasil, com a instalação de uma unidade fabril no Polo Industrial de Manaus (PIM), para a produção de baterias e telefones celulares.

O superintendente Alfredo Menezes agradeceu a visita da comitiva e colocou a Autarquia à disposição para viabilizar a instalação da empresa no PIM. “Todo investimento é importante para fortalecer o Polo Industrial de Manaus, gerando emprego e renda, e a empresa é uma grande componentista que poderá também agregar na cadeia produtiva dos fabricantes de bem final do PIM”, afirmou.

