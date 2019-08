EST Idiomas da UEA está com inscrições abertas

As aulas começam no dia 30 de julho. | Foto: Divulgação

Manaus- Com turmas semanais e aos sábados, os interessados devem apresentar duas cópias do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 no ato da matrícula. O processo de inscrição deve ser feito na sala 36, bloco C da EST, localizada na avenida Darcy Vargas, Parque 10 de Novembro (antiga Utam), das 8h às 19h.

Para os cursos que iniciam no sábado (20), a matrícula pode ser feita até a sexta-feira (19). Para os que iniciam durante a semana, pode ser feita até dia 27; as aulas começam no dia 30 de julho.

Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (92) 3348-7601 ou 98183-3416.

Confira os horários de cada turma por idioma

Inglês

Terça - 9h às 12h ou 18h30 às 21h30

Quarta - 14h às 17h

Quinta - 14h às 17h ou 18h30 às 21h30

Sexta - 14h às 17h

Sábado - 8h às 11h ou 11h às 14h ou 14h às 17h

Espanhol

Sábado - 8h às 11h ou 11h às 14h ou 14h às 17h

Francês

Quarta - 18h30 às 21h30

Sábado - 8h às 11h ou 11h às 14h ou 14h às 17h

Alemão

Sábado - 8h às 11h ou 14h às 17h

*Com informações da assessoria

