Governo federal pretende liberar saques de FGTS ativos e Pis-Pasep

Santa Fé/Argentina - Depois de assumir a presidência temporal do Mercosul, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (17), na Argentina, que o seu governo anunciará nesta semana a proposta detalhada da liberação de saques de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep. A confirmação foi feita durante entrevista coletiva concedida na cidade argentina de Santa Fé, onde participou nesta quarta da 54ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul.

Um dia antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou em entrevista à GloboNews, na Argentina, sobre a possível liberação dos saques do FGTS e do PIS-Pasep para tentar reaquecer a economia com a injeção de R$ 63 bilhões no mercado. Na ocasião, Guedes disse que o objetivo do governo federal é liberar R$ 42 bilhões com os saques do FGTS e outros R$ 21 bilhões com os do PIS-Pasep.

O PIS é um abono pago aos trabalhadores da iniciativa privada administrado pela Caixa Econômica Federal. O Pasep é pago a servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Questionado por repórteres nesta quarta-feira sobre a expectativa de anúncio dos saques do FGTS e do PIS-Pasep, o presidente da República afirmou que a iniciativa tem como objetivo dar uma "pequena injeção na economia".



"[O anúncio] está previsto para essa semana isso. É uma injeção, uma pequena injeção na economia. E é bem-vindo isso aí porque começa a economia, segundo especialistas, a dar sinal de recuperação pelos sinais positivos, em especial, também, que estão vindo do parlamento", declarou Bolsonaro antes de embarcar de volta para o Brasil, referindo-se à aprovação em primeiro turno na Câmara da proposta de reforma da Previdência.



Em maio, Paulo Guedes já havia dito que o governo estudava liberar os recursos dos trabalhadores depositados em contas inativas e ativas do FGTS assim que fossem aprovadas as reformas, entre as quais a da Previdência. À época, o ministro da Economia também disse que a área econômica avaliava liberar dinheiro do abono salarial PIS-Pasep para jogar dinheiro no mercado e movimentar a economia.

A ação de Bolsonaro segue a linha da liberação das contas inativas no governo do ex-presidente Michel Temer, em 2015. A medida foi uma tentativa do governo de reaquecer a economia. Na época não havia limite para o saque. O trabalhador, se quisesse, ele poderia sacar todo o valor que tem na conta inativa.

A medida de Michel Temer aqueceu o mercado temporariamente com a inserção de 44 bilhões que foram sacados das contas inativas de FGTS de 2015 a 2017.

A flexibilização das exigências para o saque do FGTS, foi essencial para o momento em que vivia a economia brasileira. Na época, pelos cálculos do governo, os saques poderiam chegar a R$ 30 bilhões, o que equivaleria, nas contas da sua equipe econômica, a 0,5% do PIB. Até agosto de 2017, aproximadamente, 10,2 milhões de brasileiros sacaram R$ 44 bilhões de contas inativas do FGTS, pela Caixa Econômica Federal.

A maior parte das contas inativas, de acordo com o governo, tinha saldo de menos de um salário mínimo. Na época, o governo argumentou que os saques das contas inativas do FGTS não prejudicariam projetos que dependem da verba do fundo, como o financiamento de moradias do Minha Casa Minha Vida.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

MEC quer criar fundo para financiar universidades federais