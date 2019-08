Crédito Solidário abre inscrições para empreendedores do Alto Solimões

Os interessados deverão comparecer aos locais indicados munidos dos documentos | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus- O Governo do Amazonas promove ações de cadastro para participação no Programa Crédito Solidário nos próximos dias 2) e 23 de julho, segunda e terça-feira, nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. A iniciativa visa fomentar o empreendedorismo nas duas localidades, situadas na região do Alto Solimões.

Em Tabatinga, o cadastro será realizado na sede do Centro de Treinamento Profissional Alto Solimões Cetam, localizado na avenida Pernambuco, Vila Militar. Já em Benjamin Constant, a ação acontece na sede do Centro Municipal de Informática Cetam, na rua General Carrombert, Centro. Nos dois locais, o cadastramento será no mesmo horário, das 8h30 às 16h30.

Os interessados deverão comparecer aos locais indicados munidos dos documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

A iniciativa conta com o aporte de R$ 400 mil e estima que cerca de 200 empreendedores sejam beneficiados com as linhas de financiamentos, que podem chegar até R$ 2 mil.

O programa do Governo do Estado é realizado por meio de parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e visa o resgate social e econômico de pessoas em situação de vulnerabilidade.

