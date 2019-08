Share Talks chega em Manaus e reúne profissionais do mercado digital

Pela primeira vez em Manaus, o Tudo Share - MAO, estuda profundamente as mudanças do mercado digital | Foto: Divulgação

Manaus - Chega à capital o Share Talks - MAO, iniciativa que promove troca de conhecimentos e experiências do mundo digital. Com as inscrições já encerradas, o evento acontece neste sábado (20), na CDL Manaus, localizada na Av. Djalma Batista, 3000 - Nossa Sra. das Gracas, zona Centro-Sul.

O Share, empresa que promove o evento, foi criada em 2013, preenchendo uma lacuna de eventos e cursos com foco digital no país.



Pela primeira vez em Manaus, o Share Talks - MAO, estuda profundamente as mudanças do mercado digital e está ativamente com as maiores agências, veículos, redes sociais e empresas do Brasil e traz alguns destes profissionais para compartilhar conteúdo, prático, atual e aplicável para profissionais de comunicação da região, com o objetivo de tornar o trabalho ainda mais eficiente e produtivo.



Conheça o time de palestrantes que estarão no evento:



RAFAEL KISO - Mlabs

DANI RODRIGUES - FBiz

VINÍCIUS GHISE - Global AD

CARLOS ALBERTO FERREIRA JR - TV Globo

JOÃO GABRIEL RIBEIRO - Azul

AMANDA GUERRA - Squid

AMANDA GONÇALVES - Kinghost

NAYARA RUIZ - Bradesco

"Já realizamos mais de 52 eventos em mais de 9 estados, realizado nas maiores faculdades do País como ESPM, Mackenzie, PUC, UniCeub, Senac, IBMEC, entre outras, qualificando neste período mais de 11300 pessoas e agora, desembarcamos em Manaus com conteúdos e estudos inovadores", afirma Rafael Martins, CEO da Share.



As inscrições para o evento na capital estão encerradas. Mas, para você que deseja conhecer mais sobre a Share é só clicar: https://www.tudodeshare.com.br/sobre/





