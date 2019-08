Oportunidade: 20 vagas de emprego nesta terça-feira (23) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta terça-feira, (23), 20 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer ao posto, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Supervisor de Serviços Gerais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com gestão de pessoas, trabalho em equipe, administração de conflitos, organização, planejamento operacional. Conhecimento no tratamento de pisos, produtos de limpeza (diluição), bem como rotina de limpeza e conservação. Desejável possuir carro próprio e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

4 Vagas - Chefe de Serviço de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com coordenação de atividades de equipe de limpeza, distribuição e delegação de tarefas, execução de serviços de limpeza conforme procedimentos operacionais e controle de material de limpeza.

2 Vagas - Jardineiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com serviços de jardinagem, preparação de terrenos, plantação de sementes, mudas de flores e árvores, conservação de áreas ajardinadas, podar, aparar, adubar e arar adequadamente, remover folhagens secas e proceder a limpeza das mesmas.

1 Vaga - Cozinheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com preparo de refeições tipo brasileira caseira (forno e fogão) e cozinha em geral.

1 Vaga - Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com operação de máquinas sacoleiras.

2 Vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com venda de kit e álbum de fotos. O candidato deve possuir carro próprio e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Professor de Biologia

Escolaridade - ensino superior completo - licenciatura plena em Biologia;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com ministração e preparação de material didático das aulas de biologia, aplicação de provas, desenvolvimento de trabalho em sala de aula e esclarecimento de dúvidas.

1 Vaga - Professor de Sociologia

Escolaridade - ensino superior completo - licenciatura plena em Sociologia, História, Filosofia ou Geografia;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com ministração e preparação de material didático das aulas de Sociologia, aplicação de provas, desenvolvimento de trabalho em sala de aula e esclarecimento de dúvidas.

1 Vaga - Cozinheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com cozinhas de escolas ou cantinas.

1 Vaga - Motorista de Ônibus

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com transporte de passageiros. Obrigatório possuir CNH categoria “D” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Empacotador – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência - não é necessário

1 Vaga - Auxiliar de Depósito – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência - não é necessário.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga – Arrumadeira de Hotel – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – limpar diariamente os apartamentos, de acordo com a política e padrão operacional do hotel. Efetuar limpeza geral nos apartamentos conforme orientação da governanta.

1 Vaga – Repositor de Mercadorias – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - repor e arrumar mercadorias em prateleiras, organizar e abastecer gôndolas de produtos.

1 Vaga – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário, experiência com atendimento ao público, ser comunicativo, proativo. Obrigatório ter conhecimento em informática.

