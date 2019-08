Crédito Solidário leva atendimento para município de Atalaia do Norte

Manaus- O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Estado, informa que o Programa Crédito Solidário estará nesta quarta-feira (24) cadastrando micro e pequenos empreendedores do município de Atalaia do Norte.

Os atendimentos serão realizados na praça de alimentação próxima ao Centro de Referência e Assistência Social (Cras), na Estrada Pedro Teixeira, bairro Centro, das 8h30 às 16h30. Para participar, é necessário que o proponente apresente originais e cópias dos documentos de RG, CPF e comprovante de residência.

Emprego e renda

O programa Crédito Solidário realiza o resgate social e econômico de pessoas desempregadas ou subempregadas por meio da oferta de crédito desburocratizado para o desenvolvimento de pequenas atividades produtivas.

