Veja as vagas de emprego para esta terça-feira no Setrab

Às 7h é realizada a distribuição das senhas e o atendimento inicia a partir das 8h | Foto: Divulgação

Manaus - Quem está à procura de uma oportunidade de emprego, deve ficar de olho nas vagas disponibilizadas pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab). Para esta terça feira (23), serão ofertadas 24 vagas de emprego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM).

Os interessados em um das vagas devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). Às 7h é realizada a distribuição das senhas e o atendimento inicia a partir das 8h.

São exigidos na hora do cadastro, apresentação dos documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. O candidato deve ficar atento as vagas que exigem comprovação, por meio de apresentação de certificados, qualificação específica.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: DESIGNER GRÁFICO



Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 01 ano em CTPS.

Obs.: Experiência na função e com atendimento ao público.

Que tenha curso de atendimento ao público.

(Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 01 ano em CTPS

Obs.: Conhecimento em pacote office (Word e Excel), acompanhará a

Liberação de pedidos para faturamento.

Será um diferencial possuir CNH categoria “AB”

(Documentação completa).

1 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL



Escolaridade: Ensino Superior completo (Rh ou Administração)

Experiência: 01 ano em CTPS.

Obs.: Experiência com folha de pagamentos, conhecimento em Excel,

planilhas e ponto. Será um diferencial conhecimento no sistema Nosajam.

(Documentação completa).

2 VAGAS: ARTE FINALISTA/DESIGNER GRÁFICO



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento em Corel Draw, Illustrator e Photoshop, que domine vetorização, tratamento de imagens e desenvolvimento de embalagens.

(Documentação completa).

1 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS

Obs.: Com curso de informática básica e CNH categoria “D”

(Documentação completa).

1 VAGA: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Nutrição)

Experiência: 01 ano em CTPS

Obs.: Experiência em cozinha industrial.

(Documentação completa).

1 VAGA: COPEIRO INDUSTRIAL



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 01 ano em CTPS

Obs.: Com experiência em cozinha industrial.

(Documentação completa).

1 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: 06 meses em CTPS

Obs.: Amplo conhecimento como chapeiro em lanche.

(Documentação completa).

1 VAGA: COZINHEIRO INDUSTRIAL



Instrução: Ensino Médio completo

Experiência: 03 anos

Obs.: Conhecimento amplo na área da cozinha industrial, preparo de pratos. Principais, comando de equipe, comida industrial e buffet. Curso de cozinheiro e manipulação de alimentos.

(Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 02 anos

Obs.: Amplo conhecimento na área, com experiência em cozinha industrial e reparos de guarnições.

Curso de manipulação de alimentos.

(Documentação completa).

1 VAGA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO



Escolaridade: Ensino Superior completo (Engenharia Mecânica, elétrica, controle de automação ou produção-mandatório)

Experiência: 01 ano em CTPS.

Obs.: Experiência em processos produtivos, conhecimento em manufatura enxuta (lean manufacturing), experiência com pacote office completo (avançado) e inglês avançado (escrita, leitura, e conversação) imprescindível.

(Documentação completa)

6 VAGAS: BARBEIRO



Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Experiência na área, com curso de barbeiro, cabeleireiro.

(Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

2 VAGAS: LAVADOR DE CARROS (PCD)



Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário .

Tipo de deficiência: Visão parcial e físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

2 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)



Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Domínio nas ferramentas de informática e capacidade de negociação.

Tipo de deficiência: Visão parcial, físico leve e audição .

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Domínio nas ferramentas de informática e realizará atendimentos telefônicos.

Tipo de deficiência: Visão parcial, físico leve e audição.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria

