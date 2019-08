CAS pode liberar a fabricação de patinetes elétricos no PIM

Com pedido de liberação de produção de patinetes e bicicletas elétricas no Polo Industrial de Manaus (PIM), entre outros projetos que somam US$ 626.917 milhões em investimentos, o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS) realiza amanhã (25), a sua 287ª Reunião Ordinária, a partir das 10h.

No auditório da Suframa, o CAS analisará 88 projetos industriais, sendo 26 de implantação e 62 de ampliação, atualização ou diversificação, com a de geração de 3.545 novos postos de trabalho, nos primeiros três anos. A previsão é de um faturamento na ordem de US$ 3,6 bilhões no mesmo período.

A primeira de 2019 - a partir da reformulação do Conselho por meio do Decreto nº 9.912, do dia 10 de julho - e também a primeira nos últimos dez anos a contar com a presença de um presidente da República. Jair Bolsonaro está confirmado para participar da reunião, que contará também com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Além da pauta de projetos em votação, também serão avaliadas alterações nos três principais marcos regulatórios referentes à implantação de projetos industriais e agropecuários que, de acordo com o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, deverão trazer mais agilidade no trâmite dos processos e simplificação e desburocratização de procedimentos.

“Apresentamos alterações nas Resoluções nº 070/1997 e nº 100/2013, que tratam das diretrizes e normas técnicas de ocupação nos distritos agropecuário e industrial, respectivamente, de forma a destravar processos que estão sobrestados há mais de três anos, face às inconsistências apontadas pelos órgãos de controle nas regulamentações atuais”, explicou Menezes.

Também foi submetida ao CAS as alterações da Resolução nº 203/2012, que dispõe sobre apresentação, análise, aprovação e acompanhamento de projetos industriais aprovados no Conselho de Administração da Suframa.

Segundo o superintendente, a nova proposta dará maior celeridade na aprovação de projetos industriais e na eventual concessão de limites adicionais para importação de insumos. “Os projetos industriais passarão, em sua maioria, a serem aprovados no âmbito da própria SUFRAMA e depois comunicados ao CAS, bem como apresentados de forma simplificada para a análise da Autarquia”, explicou.

Destaques Entre os projetos industriais de implantação, que representam efetivamente a abertura de novas empresas no Polo Industrial de Manaus (PIM), destaca-se a iniciativa da Yellow Indústria e Comércio de Equipamentos de Mobilidade LTDA, que apresentou projeto para produzir patinetes e bicicletas elétricas, com investimento total maior que US$ 12 milhões e expectativa de geração de 206 empregos. A Yellow é a maior prestadora de serviços aluguel de patinetes e bicicletas elétricas do Brasil, presente fortemente nas grandes capitais.

Outro destaque na implantação é a Empresa de Plástico do Amazonas (EPA), que apresenta projeto para fabricação de resinas plásticas com investimento total de mais de US$ 50 milhões e geração de 182 novos postos de trabalho, consolidando o segmento e o adensamento da cadeia produtiva do PIM.

Já nos projetos de ampliação, diversificação e atualização, o destaque e a proposta da Flex Importação, Exportação, Indústria e Comércio de Máquinas e Motores, para ampliar a fabricação de modem, com investimento total de mais de US$ 12 milhões e geração de 94 postos de trabalho.

Outro investimento importante é o de mais de US$ 30 milhões da Bridge Indústria de Produtos Plásticos da Amazônia, que apresentou projeto de diversificação para a fabricação de laminados plásticos, que vai gerar 106 novos empregos. Os produtos fabricados pela Bridge utilizam a matéria-prima regional do óleo de andiroba, que traz benefícios para cerca de quatro mil pessoas dos municípios do interior do Amazonas.

