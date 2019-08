Afeam abre crédito para ex-alunos do Cetam

Manaus- A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai abrir linha de financiamento para atender ex- alunos do centro de educação.

De acordo com o diretor da agência, Marcos Vinicius, a linha de financiamento para atender os ex-alunos do Cetam já existe nos programas da Afeam, mas a Agência fará uma reformulação na forma de atender os egressos.

“Já temos a linha Microcrédito, que pode chegar até o valor de R$ 5 mil, com as taxas de juros mais baixas do mercado. Queremos atender a esta parcela da população, que está qualificada e apta para desenvolver um negócio, mas que muitas vezes tem dificuldade em acessar os serviços bancários convencionais”.



Com a facilidade de financiamento o ex-aluno poderá começar pequenos negócios. De acordo com a assessoria, a parceria também será estendida para o interior do Amazonas.

Atualmente os egressos do Centro de Educação Tecnológica podem agendar atendimento na Afeam e apresentar o certificado de conclusão do curso, como parte da documentação exigida pela Afeam





*Com informações da assessoria

