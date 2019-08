Instituto Federal oferece mais de 50 vagas em cursos de extensão

Roraima- Na terça-feira (23), o Campus Avançado Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR) publicou o Edital 04/GAB/CAB/2019, que trata de processo seletivo para preenchimento de vagas em cursos livres de extensão. As capacitações serão realizadas presencialmente e têm carga horária de 30 horas.



São 30 vagas para o curso Qualidade no Atendimento, realizado no período noturno, às terças e às quartas-feiras, e ministrado pela professora Mary Lúcia Silva Perim. Também estão sendo ofertadas 25 vagas para o curso Inclusão Digital e Marketing nas Redes Sociais, no período vespertino, ministrado pelo professor Henrique César Lopes, com encontro nas segundas e nas quartas-feiras.

As inscrições iniciam-se em 31 de julho e seguem até 2 de agosto, por ordem de chegada, até completar o número de vagas. O interessado ou os pais/responsável, se o candidato for menor de idade, deve comparecer à sede provisória do CAB, na Rua Rodrigo Pires Figueiredo, nº 44, Centro, Bonfim-RR (Escola Estadual Argentina Castelo Branco), para fazer a inscrição.



Seguem os documentos exigidos no ato da inscrição:

– Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental;

– Comprovante de residência (água, luz);

– Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

– Carteira de Identidade (RG);

– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

– Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos);

– Título de Eleitor (maiores de 18 anos);

– Comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral (maiores de 18 anos); e

– Uma foto 3x4 recente (não serão aceitas fotos reproduzidas com scanner, fotocópias coloridas, nem fotos anteriormente utilizadas).

Os candidatos classificados no processo seletivo deverão fazer a matrícula no período de 8 a 9 de agosto. Os documentos apresentados na inscrição serão aproveitados, mas é necessária a assinatura do termo de matrícula na Coordenação de Registros Escolares (Cores). Não comparecendo à unidade, o candidato será considerado desistente, sendo substituído por um da lista de espera, de acordo com a ordem de classificação.

Objetivo das Capacitações

O curso Qualidade no Atendimento tem como objetivo qualificar trabalhadores do comércio local e demais interessados em complementar a sua formação para prestar um atendimento de qualidade aos clientes.

Já o curso Inclusão Digital e Marketing nas Redes Sociais tem como objetivo desenvolver/capacitar jovens e adultos para o uso das tecnologias digitais com a utilização de ferramentas básicas computacionais, bem como obter compreensão do marketing para redes sociais com base nos conceitos e sua aplicabilidade no mercado atual das novas mídias digitais por meio de estudos de casos e atividades.

