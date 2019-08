Autorizado: 600 vagas de cursos profissionalizantes em Manaus

Manaus - A partir desta quinta-feira (25) iniciam as inscrições para 600 vagas em cursos profissionalizantes nas áreas de empreendedorismo, informática, administração e gestão. Os cursos são gratuitos e voltados para jovens de 14 a 29 anos que estejam cadastrados no Sine Manaus e em busca do primeiro emprego. Confira a lista de cursos no final da matéria.

O edital foi lançado nesta quarta-feira (24) pelo prefeito Arthur Virgílio Neto que destacou a gestão da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) que vem assumindo novas características, voltada para preparar profissionais para o mercado de trabalho, incluindo as novas gerações nos avanços da tecnologia e criando ambientes de negócio.

“Nós temos uma secretaria do trabalho completamente diferente do que era antes. Com uma preocupação enorme com tecnologia, com empregabilidade, com o futuro que tem que nos reservar uma parte na Revolução Industrial 4.0 e, ao mesmo tempo, a ideia do empreendedorismo que está fincada na cabeça desses jovens”, disse o prefeito.



Durante o lançamento do edital, o prefeito também anunciou que pretende restaurar o Café Cassina – mais conhecido como Cabaré Chinelo – no Centro, para a criação de um polo digital voltado para criar ambiente de negócios para jovens empreendedores, até o final de sua gestão “A nossa ideia é restaurar o Café Cassina e entregar para que a Semtepi instale o polo digital para startup de empresas que se iniciam no ramo da alta tecnologia”, apostou Arthur.

Inscrição



Os interessados podem acessar o edital no site da Semtepi, preencher e imprimir a ficha de inscrição e declaração de renda, e levar à Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro, juntamente com o currículo atualizado. As inscrições acontecem nos dias 25 e 26, quinta e sexta-feira, respectivamente, das 8h às 12h.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por uma turma, caso contrário, será eliminado do processo seletivo. É importante ressaltar também que a inscrição não garante a vaga.

Resultado

A divulgação do resultado está prevista para a próxima quinta-feira (1), a partir das 17h, no site da Semtepi. Os selecionados deverão apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade no primeiro dia de aula do curso em que foram aprovados.

Os candidatos em lista de espera não precisam comparecer ao local dos cursos, devendo aguardar contato, via telefone, pelo departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, para informar sobre a nova seleção.



Todos os cursos serão realizados no primeiro andar da Galeria dos Remédios, com exceção dos cursos de Informática, que serão realizados no posto do Sine Manaus localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo



Confira a lista de cursos e os dias para inscrição:

25 de julho - Empreendedorismo

Mindset Empresarial – 40 vagas

Período de realização – 5 a 9/8, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Design Thinking: Empreendedorismo – 40 vagas

Período de realização – 12 a 16/8, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Gente e Gestão: Recursos Humanos e Departamento Pessoal – 40 vagas

Período de realização – 19 a 23/8, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Planejamento Estratégico e Empreendedorismo – 20 vagas

Período de realização – 26 a 30/8, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





25 de julho - Informática

Iniciação a Informática: Microsoft Word – 20 vagas

Período de realização – 9 a 13/9, das 14h às 18h

Local – Posto Sine Manaus Constantino Nery





Iniciação a Informática: Microsoft Excel – 20 vagas

Período de realização – 16 a 20/9, das 14h às 18h

Local – Posto Sine Manaus Constantino Nery





Iniciação a Informática: Microsoft Power Point – 40 vagas

Período de realização – 23 a 27/9, das 14h às 18h

Local – Posto Sine Manaus Constantino Nery





Iniciação a Informática: Microsoft Excel – 40 vagas

Período de realização – 30/9 a 4/10, das 14h às 18h

Local – Posto Sine Manaus Constantino Nery





26 de julho - Administração

Assistente Administrativo – 40 vagas

Período de realização – 7 a 11/10, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Recepcionista – 40 vagas

Período de realização – 14 a 18/10, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Almoxarife – 40 vagas

Período de realização – 21 a 25/10, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Secretariado – 40 vagas

Período de realização – 28/10 a 1/11, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





26 de julho - Gestão

Gestão de Qualidade e 8’s – 40 vagas

Período de realização – 4 a 8/11, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Gestão de Projetos – 40 vagas

Período de realização – 11 a 18/11, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





Logística – 40 vagas

Período de realização – 25 a 29/11, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





E-commerce e Mídias Digitais – 40 vagas

Período de realização – 2 a 6/12, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios





E-commerce e Mídias Digitais – 40 vagas

Período de realização – 9 a 13/12, das 13h às 17h

Local – Galeria dos Remédios

*Com informações da assessoria

