Processo seletivo oferta 161 vagas no AM com salário até R$ 5,9 mil

Manaus - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) abre processo seletivo com 161 vagas com prazo determinado. As vagas são para cargos de níveis médio e superior com remuneração que variam de R$ 1.174,89 mil a R$ 5.988 mil. As inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço www.aades.am.gov.br , até 9 de agosto.



Os cargos destinados para a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), abrangem 27 vagas para profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades com maior salário (R$ 5.988 mil) são para cargos de nível superior: Engenheiro de pesca, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e médico veterinário.

Há, ainda, vaga de PCD para jornalista com salário de R$ 2.688,89 e estatístico (PCD), com salário de R$ 2.875 mil. Outra oportunidade é para nutricionista (R$ 1.344 mil). Para nível médio, as vagas são de motorista (R$ 1.400 mil) e técnico agropecuário (R$ 2.425,50).

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo

O Projeto de Apoio à Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo oferta 94 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Há cinco vagas para assistente social e cinco para psicólogo com salários de R$ 2,2 mil e R$ 2.688,89 mil, respectivamente. Para nível médio, as áreas são de socioeducador, (R$ 1.262 mil), técnico em enfermagem (R$ 1,2 mil); motorista (R$ 1,4 mil).

Já o projeto Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAFs-Sejel) oferece 40 vagas para educadores físicos com remuneração de R$ 1.174,89 mil.

Inscrições

Serão cobradas taxas de inscrição com valores de R$ 30 para a vaga de nível médio e R$ 40 para a superior. O pagamento deverá ser efetuado até às 23h59 do dia 9 de agosto por meio de depósito na conta bancária: Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social; CNPJ: 13.272.780/0001-70; Banco: Bradesco; agência: 3739-7 e conta corrente: 68.387-6.

Isenção de pagamento

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será realizada, exclusivamente, por meio de protocolo de requerimento administrativo a ser realizado na sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), na rua Major Gabriel, 1.721, Centro, no horário das 8h às 17h. A entrega dos pedidos de isenção poderá ser feita de 24 a 30 de julho de 2019.

A Aades tornou pública a abertura das inscrições para os processos seletivos nos editais nº 001/2019, nº 002/2019 e nº 003/2019, no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O processo seletivo é válido por dois anos e será composto por avaliação de títulos.

*Com informações da assessoria

