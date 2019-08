A cada 5 estudantes pelo Fies, 3 não conseguem quitar dívidas

Ao completar 20 de existência, o Fundo de Investimento Estudantil (Fies) registrou a mais alta taxa de inadimplência de sua história. De cada cinco estudantes que usaram fundo para pagar a faculdade, três não conseguem quitar suas pendências. Os acordos acumulam uma dívida que atinge mais de R$ 13 bilhões. Especialistas advertem que a chamada geração Y pessoas nascidas entre meados dos anos 90 até o início de 2000 pode se ver mergulhada em dívidas em decorrência dos programas de crédito estudantil.



Para os jovens que têm como objetivo uma formação universitária para se qualificar no mercado de trabalho, a única opção é buscar alternativas para reverter a situação e não ter que abandonar os projetos de formação acadêmica e de carreira. Desde 2015, uma plataforma de relacionamentos vem registrando um crescimento no cadastro de sugar babies de nível universitário. Dos inscritos no site, 76% estão cursando uma faculdade e, destes, 87% em uma instituição privada. Universidade Paulista (UNIP), Pontifícia Universidade Católica (PUC), Estácio e Anhembi Morumbi são as faculdades mais citadas pelos usuários do site, assim como os cursos de direito, administração, enfermagem, pedagogia e medicina.

Para os babies, masculinos e femininos, com uma média de 23 anos de idade, jovens atraentes, ambiciosos e com objetivos claros na vida pessoal e profissional, a figura de um “provedor” representa a possibilidade de não abrir mão ou adiar os planos de uma educação de qualidade. Sugar Daddies e Mommies estão desempenhando este papel. Como pessoas maduras e bem-sucedidas, em acordos pré-estabelecidos pela relação sugar, garantem uma renda suplementar aos seus “protegidos” de forma que possam dar continuidade à sua formação.

