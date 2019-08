Sines tem mais de 570 vagas de empregos em Manaus

Sala de cadastramento para emprego do Sine Manaus | Foto: Márci o James

Manaus - Com incríveis 200 vagas apenas para eletricistas, os serviços do Sistema Nacional de Empregos (Sine) do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus ofertam, nesta sexta-feira (26), o total de 573 vagas de empregos. Somente no Sine da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), estão disponíveis hoje 555 postos de trabalho, enquanto pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), são 18 vagas.



Sine Estadual

Os interessados nas vagas do Sine estadual devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Sine Municipal

O atendimento nos Sines da Prefeitura de Manaus começam a partir das 8h, na avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira.

Além das 200 vagas para eletricistas, pela Setrab ainda tem 150 vagas para enfermeiros, com ensino superior, com ou sem experiência.

Há ainda 20 vagas para auxiliar de limpeza, outras 20 para recepcionista atendente, mais 20 para auxiliar de produção, também 20 para operador de empilhadeira, 20 para serralheiros, 20 para soldadores, 20 para encanadores, 20 para cozinheiros e mais 20 para eletricistas, todos na categoria PCDs.

