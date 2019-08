Vídeo: mercado imobiliário registra aumento nas vendas em 2019 no AM

Empresários da cidade ficaram receosos com a medida do governo federal | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - A liberação de parte do dinheiro depositado nas contas dos brasileiros, anunciada pelo governo federal nesta quarta-feira (24), é vista com receio pelos operadores do mercado imobiliário. O FGTS é a "moeda" mais usada pelos consumidores na hora de comprar um

imóvel .

O anúncio veio na época em que o setor imobiliário em Manaus celebra o crescimento nas vendas. Até maio deste ano o faturamento foi de R$ 389 milhões, no mesmo período do ano passado o resultado foi de R$ 302 milhões.

No início do ano, a expectativa era de um crescimento de 32% neste ano, mas as boas vendas elevaram essa previsão para 55%. No ano passado, o resultado foi de R$ 603 milhões, como as vendas estão crescendo em 2019, o setor acredita que vai finalizar o ano com o resultado de R$ 850 milhões.

Os gerentes de vendas relatam que imóveis financiados pelo programa minha casa minha vida movimentaram o mercado nos últimos anos. Os clientes acreditam que esse é o momento certo para investir e comprar a tão sonhada casa própria.

