Vídeo: Web TV EM TEMPO aborda direito do consumidor

Manaus- Na manhã desta quinta-feira (25), o Gestor do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas ( Procon-AM), Jalil Fraxe concedeu entrevista exclusiva para o programa ‘Conversa Franca’ da WEB TV Em Tempo, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira. Na oportunidade respondeu à interação dos internautas tirando as dúvidas dos consumidores e prestações de serviços no Amazonas.

Questionado sobre a atuação do Procon no interrompimento de energia nos municípios dos interior desde a sexta-feira, Jalil informou que sua equipe montou uma força tarefa para levar assistência e orientação à população.

"Obtive a informação da equipe do Procon que já havia chegado energia no centro de Iranduba, sabemos da dificuldade e a revolta da população. Nós e todos os outros órgãos estamos cobrando e o nosso papel hoje é esse, chegar ao município, orientar e explicar o preenchimento do formulário de denúncia.", enfatiza Jalil.

Para realizar as denúncias e reclamações é orientado que o consumidor entre em contato através do telefone ou enviando por e-mail. A reclamação deve ser feita com os documentos pessoais do reclamante e comprovação do serviço de cobrança indevido.

Jalil Fraxe ressaltou que o consumidor também pode se dirigir a sede do órgão para fazer a denúncia e reclamação, localizado na Avenida André Araújo 1500- Aleixo, em frente ao Inpa, próximo a bola do Coroado.

A equipe do Procon está preparada para receber os consumidores. O gestor enfatiza que em alguns casos de denúncia não é necessário o acompanhamento de um advogado, o que torna o processo menos burocrático.

" “O Procon está a disposição de todos os cidadãos do Amazonas e qualquer reclamação vamos atender. Como somos também consumidores entendemos que é um direito nosso usufruir dos serviços, então reclame e entre em contato conosco." " Jalil Fraxe, Gestor do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas- Procon-AM

Nas ações feitas pela força tarefa em defesa do consumidor, o entrevistado falou sobre as principais pautas do Amazonas, dentre as quais estão: produtos fora da validade e impróprios para o consumo em supermercados, valores abusivos no festival de Parintins, postos de gasolina com produto adulterado e a 'lei da fila' nos bancos dos interiores do Amazonas.



Você pode preencher a ficha semelhante a da imagem abaixo com a denúncia e enviar para o email disponível: fiscalizaçã[email protected]

Telefone: 0800 092 1512/ Facebook: Procon Amazonas/ Instagram @proconamazonas



Assista a entrevista na íntegra:

