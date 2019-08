Vídeo: Consumidor paga contas e inadimplência cai no Amazonas

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O Amazonas que estava em terceiro lugar no ranking dos estados com mais inadimplência no Brasil, segundo dados da pesquisa da Serasa Experian divulgada em abril deste ano com 51,4% de pessoas adultas reincidentes, pode desfrutar de uma realidade diferente.

A inadimplência caiu de 3,8% em 2017 para 3,2% no ano passado. A tendência, segundo especialistas, é seguir em queda. Segundo a câmara de dirigentes lojistas, o cenário econômico do Amazonas é positivo, tanto para quem vende quanto para quem compra.



A inadimplência dos consumidores brasileiros registrou um crescimento de 9% neste primeiro semestre de 2019, em comparação com o ano passado. Quando analisado só o mês de junho, o volume de consumidores com contas em atraso teve alta de 1,7% comparado ao mesmo mês de 2018.

Uma das causas dos amazonenses focarem nas contas atrasadas é a liberação do FGTS pelo governo federal. Outro fato também é que a maioria das lojas só vendem com a consulta prévia do cadastro de pessoa física (CPF). Com isso quem está com o "nome sujo na praça" prefere investir o dinheiro para obter crédito.

