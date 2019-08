Caapiranga vai ganhar fábrica de salgados e deve gerar empregos

Caapiranga - Conhecido como a Terra do Cará, o município de Caapiranga vai ganhar uma fábrica para a produção de salgados (snacks) feitos a partir de cará, banana e macaxeira. A abertura da agroindústria no município foi viabilizada pelo programa Balcão de Agronegócios da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Em parceria com a Prefeitura de Caapiranga, a empresa Brew Manáos, especializada em insumos amazônicos, vai abrir as portas no município. A expectativa é beneficiar, por dia, mais de 30 toneladas da produção local de banana, macaxeira e cará.

Segundo o empresário Sidarta Pinheiro A. Gadelha, esse é o primeiro passo para a realização de um sonho. “A nossa empresa está disposta a investir, gerar emprego, treinamento e profissionalização para o município. Esse é o nosso maior objetivo: transformar a vida das pessoas de Caapiranga em um lugar melhor e escoar a Amazônia para o mundo”.

Para o prefeito de Caapiranga, Tico Braz, a iniciativa vai gerar emprego e renda para o município. “Essa é uma parceria da prefeitura municipal com a ADS e o empresário. O município vai ganhar uma fábrica de beneficiamento que vai gerar mais recursos, trazer mais renda e emprego para o nosso povo de Caapiranga”.

Os snacks “Mana's Original” produzidos pela Brew Manaós estão disponíveis nas Feiras de Produtos Regionais da ADS, em diversos estabelecimentos comerciais de Manaus e também na capital paulista.

Balcão de Agronegócios

O Programa Balcão de Agronegócios da ADS, criado em 2016, atua na comercialização do excedente da produção rural de agricultores amazonenses. Garante ao produtor o escoamento dos produtos regionais para grandes redes de supermercados, restaurantes e agroindústrias. A negociação exclui a figura do atravessador e assegura qualidade e bom preço para o comprador.

Nos primeiros cinco meses deste ano, o Balcão de Agronegócios intermediou 1.321.133,00 quilos de alimentos, movimentando R$ 2.150.317,50 milhões, o que beneficiou agricultores, associações e cooperativas de 13 municípios.

Para o gerente do programa, Mário Moura, a fábrica da Brew Manáos em Caapiranga vai alavancar a economia do município por meio do setor primário. “É uma parceria que com certeza vai dar certo. Precisamos de investidores que acreditam na matéria-prima cultivada no Estado”.

