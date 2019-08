Recadastro: mais de 800 aposentados podem ficar sem pagamento no AM

Manaus- O prazo de recadastramento dos aposentados e pensionistas da Fundação Amazonprev com aniversário em julho termina na próxima quarta-feira (31), e pelo menos 800 segurados ainda estão pendentes de recadastramento.

Conforme a instituição previdenciária estadual, esses beneficiários podem ter os pagamentos suspensos por falta da atualização cadastral anual e obrigatória. “A chamada ‘prova de vida’ é uma obrigação legal do segurado, que pode ser realizada em qualquer dia do mês de seu aniversário na sede da Amazonprev, no Centro de Manaus”, adverte o presidente do órgão, André Luiz Zogahib.

Até o dia 15 deste mês, a Amazonprev havia registrado um total de 1.614 segurados não recadastrados, de um universo de 2.704 aposentados e pensionistas. Já no relatório emitido nesta segunda-feira (29) pela Gerência de Previdência, este número caiu para 818.

Última hora



O recadastramento é uma obrigação legal, a principal forma que a instituição tem para manter o controle dos benefícios de seus segurados, sendo imprescindível sua realização.

O atendimento para os não recadastrados de julho ocorrerá até a quarta-feira (31), de 8h até 13h30.

A partir da quinta-feira (1º), já estará disponível o recadastramento dos segurados com aniversários em agosto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Perícia em celular de Moro permitiu a PF identificar supostos hackers