Feirão da Casa Própria terá imóveis com entrada de até R$ 100 no AM

Manaus - Nos próximos dias 2, 3 e 4 de agosto, a partir das 9h, a City Imobiliária, em parceria com a RD Engenharia, realiza a primeira edição do Feirão da Casa Própria. Com oportunidades de entrada a partir de R$ 100, o evento contará com cerca de 200 unidades disponíveis para negociações, além do mais, a resposta com a análise de crédito sairá na hora.

De acordo o corretor e proprietário da City imobiliária, Alexandre Moreira da Silva Júnior, o evento vai acontecer na sede da City Imobiliária, localizada na rua Rio Jutaí, 1025, Vieiralves. Segundo ele, o Feirão será uma mega oportunidade para quem deseja sair do aluguel.

“A importância do evento é tentar passar a mensagem de que por participarem grandes empresas, o evento vai tomar uma proporção muito grande, o que será muito positivo para quem deseja ter a casa própria de forma fácil sem dor de cabeça”, diz.

Uma das facilidades listadas por Alexandre é a entrada com apenas R$ 100. “Hoje em dia você gasta R$ 100 com qualquer besteira. Mas no Feirão, esse valor poderá ser lançado como entrada na casa própria. Teremos ainda as menores taxas de juro do mercado, a oportunidade de utilização do FGTS, apartamentos com ITBI e registro gratuitos, subsídios de até R$ 23,2 mil, ou seja, é a oportunidade de o cliente ganhar esse valor pago pelo Governo Federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, entre outras facilidades”, completa.

Para comparecer ao Feirão, será necessário obter em mãos alguns documentos específicos, sendo eles: RG, CPF ou CNH, comprovante de estado civil (certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de casamento com averbação caso seja separado ou divorciado ou certidão de casamento e de óbito caso seja viúvo).

Será ainda necessário levar comprovante de endereço no próprio nome ou em nome dos pais, contracheques dos últimos três meses, declaração de imposto de renda de pessoa física completa, com recibo de entrega referente ao último exercício e o extrato analítico do FGTS.

Sobre a City Imobiliária

Para muitos o sonho da casa própria sempre pareceu distante, no entanto, desde que a empresa City Imobiliária foi inaugurada em 2015 em Manaus, muita gente já conseguiu ser dono do próprio teto. Para se ter uma ideia, de lá para cá, aproximadamente 1,1 mil famílias adquiriram sua casa e o grande trunfo da City e além de manter profissionais altamente qualificados em seu quadro, é a busca pela parceria com o cliente.

De acordo com o proprietário da City Imobiliária, Alexandre Moreira Júnior, a empresa nasceu de um resultado de mais de 7 anos de trabalho desenvolvido no mercado imobiliário. Trabalho esse iniciado dentro de uma grande estrutura que era a Global Brasil Brokers em Manaus.

Outro grande ponto da empresa que merece destaque é o seu Valor Geral de Vendas (VGV) que ao longo desses quatro anos, já está na marca dos R$ 300 milhões.

Sobre a RD ENGENHARIA

A RD ENGENHARIA se estabeleceu no Norte do Brasil, precisamente em Manaus, em 13 de junho de 1995. De lá para cá, já executou mais de 2 milhões de metros quadrados de obras. A formação de seu corpo técnico e a experiência acumulada ao longo dos anos permitiu que a empresa obtivesse um acervo muito rico e diversificado de obras, credenciando-a a desenvolver, gerenciar e executar qualquer projeto.

Na busca de obter de forma segura e confiável a padronização de suas obras, a RD antecipou-se às demais empresas do setor e passou a ser a primeira empresa de engenharia do Norte/Nordeste do Brasil a implantar o Sistema de Gestão Integrado (SGI), no qual todas as normas técnicas, de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade no habitat/ infraestrutura, se tornaram ferramentas muito úteis e eficazes para o melhoramento contínuo da qualidade na RD ENGENHARIA.

*Com informações da assessoria

