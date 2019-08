UEA abre processo seletivo para contratação de professores temporários

Iniciou nesta terça-feira (30), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para contratação de professores temporários para os cursos de Teatro, Engenharia Química e Educação Física, das Escolas Superiores de Artes e Turismo (Esat/UEA), Tecnologia (EST/UEA) e Ciências da Saúde (ESA/UEA).

As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente ou por intermédio de procurador de poderes especiais até 12 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 17h, nos respectivos centros de ensino dos cursos das vagas oferecidas.



Para a inscrição, os interessados deverão preencher a ficha que consta no Anexo I do edital nº 83/2019 - GR UEA (disponível no site da UEA ( http://www3.uea.edu.br/ ) juntamente com os demais documentos constantes no Anexo V.



O resultado e a convocação de cada etapa serão divulgados no Portal da UEA e nos murais das unidades acadêmicas onde os concursos forem realizados.

